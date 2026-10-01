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    Zhone Technologies gibt die Übernahme von Tellabs Access, LLC bekannt

    Transaktion stärkt die Führungsposition von Zhone in den Bereichen Breitbandzugang, optische LAN-Lösungen für Unternehmen und netzwerkkritische Lösungen

    PLANO, Texas, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zhone Technologies, Inc. („Zhone" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass es über eine Tochtergesellschaft die Übernahme von Tellabs Access, LLC abgeschlossen hat, einem Anbieter von Optical LAN- und Breitband-Zugangsnetzwerklösungen für Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Behörden, Bildung, Gesundheitswesen, Verkehr und Telekommunikation in ganz North America. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

    Zhone Technologies logo

    Durch die Übernahme werden zwei renommierte Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikationstechnologie mit sich ergänzenden Produkten, Kundenstämmen und Marktkenntnissen zusammengeführt. Die gebündelten Kompetenzen von Zhone und Tellabs werden ein erweitertes globales Portfolio an Lösungen für Glasfaserzugang, Optical LAN, Unternehmensnetzwerke und Breitbandlösungen auf Carrier-Niveau bieten, die darauf ausgelegt sind, Dienstanbietern, Unternehmen und Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei der Modernisierung und Absicherung ihrer Kommunikationsinfrastruktur zu unterstützen.

    Tellabs bringt eine anerkannte Optical LAN-Plattform, einen bedeutenden Kundenstamm, umfangreiche Beziehungen zu Behörden und Unternehmen sowie jahrzehntelange Netzwerkkompetenz mit. Durch diese Transaktion kann Zhone seine Kunden in einem breiteren Anwendungsspektrum bedienen und gleichzeitig Wachstumschancen in den Bereichen Behörden, Bildung, Gesundheitswesen, Verkehr und Unternehmensnetzwerke beschleunigen.

    Kommentare der Geschäftsleitung

    „Die Übernahme von Tellabs stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Zhone dar. Durch den Zusammenschluss zweier Unternehmen mit fundiertem Fachwissen im Telekommunikationsbereich, starken Kundenbeziehungen und sich hervorragend ergänzenden Technologien. Wir schaffen eine stärkere Plattform für Produkt- und Dienstleistungsinnovationen sowie für die langfristige Wertschöpfung. Wir freuen uns darauf, das Tellabs-Team willkommen zu heißen und weiterhin in Lösungen zu investieren, die unseren Kunden beim Aufbau und Betrieb von Kommunikationsnetzen der nächsten Generation helfen", sagte Clayton Zekelman, Chairman und Chief Executive Officer von Zhone Technologies.

    Rich Schroder, President und Chief Executive Officer von Tellabs, fügte hinzu: „Tellabs blickt auf eine lange Tradition in der Bereitstellung geschäftskritischer Netzwerklösungen für Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Behörden und Dienstleister zurück. Der Beitritt zu Zhone eröffnet uns neue Möglichkeiten, unser Technologieportfolio weltweit auszubauen, den Kundensupport zu verbessern und unser Wachstum zu beschleunigen. Wir sind gespannt darauf, was Zhone und Tellabs gemeinsam erreichen werden."

    Zhone beabsichtigt, eng mit den Mitarbeitern, Kunden, Vertriebspartnern und Lieferanten von Tellabs zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang und die weitere Bereitstellung branchenführender Netzwerklösungen sicherzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der normale Geschäftsbetrieb während des gesamten Integrationsprozesses weiterläuft. Diese Transaktion spiegelt das Engagement von Zhone wider, langfristig in die Kommunikationsinfrastruktur und den Erfolg seiner Kunden zu investieren.

    Informationen zu Zhone Technologies

    Zhone Technologies ist ein Anbieter von Lösungen für Glasfaserzugänge, Breitbandnetzwerke, Ethernet-Switching und Netzwerkmanagement und bedient weltweit Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen, Versorgungsunternehmen, Kommunen und staatliche Organisationen. Mit Hauptsitz in Plano, Texas, liefert Zhone Technologien, die eine zuverlässige, sichere und skalierbare Breitbandanbindung ermöglichen.

    Informationen zu Tellabs

    Tellabs ist ein Telekommunikationsnetzwerkunternehmen, das sich auf optische LANs, Breitbandzugänge und glasfaserbasierte Netzwerklösungen für Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Behörden, Bildung, Gesundheitswesen, Verkehr sowie Dienstleister spezialisiert hat. Tellabs mit Hauptsitz in Carrollton, Texas, hat sich einen Namen als Anbieter sicherer und zuverlässiger Netzwerkinfrastrukturen sowie professioneller Dienstleistungen gemacht.

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