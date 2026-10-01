BGH kippt Preiserhöhung bei Amazon-Prime
- BGH kippt Amazons Prime-Preiserhöhung als unwirksam
- BGH rügt fehlende Transparenz in Amazons Preisklausel
- Amazon informiert Prime-Mitglieder vor der Zahlung
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Eine Preiserhöhung des Online-Händlers Amazon für Prime-Abonnements vor vier Jahren ist laut einem Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) unwirksam. Die Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen demzufolge gegen das Transparenzgebot. (Az. III ZR 205/25)
Das Unternehmen mit Deutschland-Sitz in München kündigte an, den Prime-Beitrag vorübergehend für Kunden anzupassen, deren Mitgliedschaft vor dem 15. September 2022 begann und seither unverändert besteht. "Wir werden die entsprechenden Mitglieder vor ihrem nächsten Zahlungstermin zum aktuellen Stand informieren", teilte eine Amazon-Sprecherin mit. Schon gezahlte Gebühren seien Gegenstand eines gesonderten Verfahrens.
Verbraucherzentrale NRW in allen Instanzen erfolgreich
Amazon hatte den Preis für das Prime-Abonnement in Deutschland im September 2022 erhöht, ohne die Kundinnen und Kunden ausdrücklich um Zustimmung zu bitten. Er stieg bei jährlicher Abrechnung von 69 Euro auf 89,90 Euro, bei monatlicher Zahlung von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Amazon begründete die Preiserhöhung damals mit gestiegenen Kosten.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ging dagegen gerichtlich vor. Ihren Angaben nach sind Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen. Das Landgericht Düsseldorf und das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärten die beanstandete Preisanpassungsklausel für unwirksam. Dagegen wollte sich Amazon nun in Karlsruhe am BGH wehren - jedoch ohne Erfolg./cr/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 218,9 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +39,17 %/+66,55 % bedeutet.
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https://seekingalpha.com/news/4648795-constellation-amazon-sign-20-yr-nuclear-power-agreement
https://www.zacks.com/stock/news/2995298/amazon-vs-meta-which-ai-stock-enjoys-an-edge-right-now
Die Geschäftsbereiche AWS, KI und Chips von Amazon verzeichnen jeweils ein starkes Wachstum, wobei KI und Chips Run-Rates von über 25 Mrd. US-Dollar erreichen.
Die KI von Meta stärkt das Anzeigengeschäft, doch steigende Kosten, rechtliche Risiken und Bemühungen im Unternehmensbereich sorgen für Unsicherheit.
Amazon erwartet im dritten Quartal einen Umsatz von 197 bis 202 Mrd. US-Dollar, während Meta 61 bis 64 Mrd. US-Dollar prognostiziert.
Beide Unternehmen erhöhen ihre Ausgaben für KI.
Nach der kräftigen Reaktion auf die Quartalszahlen hat Amazon einen großen Teil der anschließenden Kursgewinne wieder abgegeben. Gleichzeitig bleibt das Chartbild neutral, während Umsatzwachstum, AWS-Dynamik und hohe Investitionen das fundamentale Umfeld prägen.