OSCP schließt Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Führung von New Science Ventures ab

MONTRÉAL, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- OSCPS Motion Sensing Inc., firmierend unter dem Namen OSCP, gab heute bekannt, dass es eine Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Führung von New Science Ventures und unter Beteiligung von Emerging Ventures sowie 2050 Capital abgeschlossen hat. Somu Subramaniam, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von New Science Ventures, ist dem Vorstand von OSCP beigetreten.

Die Finanzierung dient der Ausweitung der Produktion von OSCPs ITAR-freien photonischen IMUs in Montreal, da die Nachfrage nach Navigationslösungen steigt, die auch bei gestörtem GNSS-Signal funktionieren.

Die photonischen Gyroskope und Inertialsensoren (IMUs) von OSCP sind für Plattformen konzipiert, die auch dann navigationsfähig bleiben müssen, wenn GNSS-Signale gestört oder manipuliert werden oder nicht verfügbar sind – ein Problem, das mittlerweile weit über erklärte Konfliktzonen hinausreicht.

Das Unternehmen wird die Finanzmittel nutzen, um die Produktion in Montréal auszuweiten, seine Entwicklungs- und Vertriebsteams zu vergrößern und seine nächste Generation photonischer Trägheitssensoren auf den Markt zu bringen.

„Der Verlust des Satellitensignals war früher ein Problem auf dem Schlachtfeld. Heute tritt er über Flughäfen und Schifffahrtsrouten auf", sagte Kazem Zandi, Gründer und Geschäftsführer von OSCP. „Kunden wollen eine Navigation, auf die sie sich verlassen können, wenn GNSS ausfällt, und sie wollen, dass sie ITAR-frei ist. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, hier mehr davon zu bauen – und das schneller."

„Wir freuen uns sehr darauf, dem Team von OSCP beizutreten, um die weltweit besten IMUs in Bezug auf Navigationsleistung, Größe und Kosten zu entwickeln. Diese IMUs haben das Potenzial, das Paradigma der autonomen Navigation in einer Vielzahl von Anwendungen im Verteidigungs- und Transportsektor grundlegend zu verändern", sagte Somu Subramaniam, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von New Science Ventures.

Seit Abschluss der Finanzierungsrunde im August hat OSCP „NavigationGate" eingeführt, ein Trägheitsnavigationssystem für Plattformen, die das Satellitensignal verlieren. Außerdem hat das Unternehmen die Unterstützung für ArduPilot sowie einen Open-Source-ROS 2-Treiber für seine MK2 IMU-Produktfamilie hinzugefügt und sich als Lieferant für den „Defence Drone Initiative Marketplace" Kanadas qualifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter oscp.com.

INFORMATIONEN ZU OSCP

OSCPS Motion Sensing Inc., firmierend unter dem Namen OSCP, entwickelt und fertigt photonische Gyroskope und Trägheitsmesseinheiten. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Montréal, Québec, entwickelt Trägheitssensoren, die photonische Genauigkeit auf taktischem Niveau bei Größe, Gewicht, Leistungsaufnahme und Kosten von MEMS bieten – für die Navigation in Situationen, in denen GNSS gestört, beeinträchtigt oder nicht verfügbar ist. Die Kunden des Unternehmens sind in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung, Schifffahrt und Unterwassertechnik, Schienenverkehr, Robotik sowie autonome Bodensysteme tätig. OSCP-Produkte werden in Kanada hergestellt und unterliegen nicht den ITAR-Bestimmungen.

INFORMATIONEN ZU NEW SCIENCE VENTURES

New Science Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen investiert, die neuartige wissenschaftliche Ansätze in den Bereichen Informationstechnologie und Biowissenschaften verfolgen. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Niederlassungen in Greenwich, Connecticut, und London verwaltet ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, basierend auf dem ursprünglich zugesagten Kapital. Weitere Informationen finden Sie unter newscienceventures.com.

Pressekontakt: info@oscp.com

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