KARX) meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von 55,9 Millionen Dollar, während das Unternehmen seine Aktivitäten auf dem globalen CO2-Markt ausweitet

Der Umsatz stieg im ersten vollständigen Geschäftsjahr, in dem das Unternehmen in großem Umfang mit Emissionszertifikaten handelte, im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.670 %.

Rekordumsatz von 55,9 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2026, ein Anstieg von rund 1.670 % im Vergleich zum Vorjahr

Abschluss des ersten vollständigen Geschäftsjahres mit großangelegtem Handel mit Emissionszertifikaten

Ausbau der Handels- und Projektentwicklungsaktivitäten in Europa, Lateinamerika und Nordamerika

Die Bilanzsumme stieg um 42 % von 6,8 Mio. Dollar auf 9,6 Mio. Dollar

Umwandlung von Wandelanleihen in Höhe von 7,0 Millionen Dollar sowie aufgelaufener Zinsen in 10,6 Millionen Stammaktien

Alle Finanzbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in Dollar angegeben.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen CO₂-Märkten tätig ist, gab heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr bekannt, die einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens bei den Aktivitäten im Handel mit Emissionszertifikaten und in der Projektentwicklung widerspiegeln.

Karbon-X erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von 55,9 Millionen Dollar, verglichen mit 3,16 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025, was einem Anstieg von rund 1.670 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Bruttogewinn belief sich auf 0,86 Millionen Dollar, verglichen mit 0,80 Millionen Dollar im Vorjahr. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 spiegelten eine Verschiebung der Umsatzzusammensetzung hin zu hochvolumigen, margenschwächeren Handelsaktivitäten wider, da Karbon-X sein erstes volles Jahr des groß angelegten Handels mit Emissionszertifikaten abschloss.

„Das Geschäftsjahr 2026 hat Karbon-X in eine neue Phase des kommerziellen Wachstums geführt“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. „Der Umsatz erreichte fast das Achtzehnfache des Vorjahresniveaus, da wir unsere Handelsaktivitäten ausweiteten, unsere Präsenz in der Projektentwicklung auf drei Kontinente ausdehnten und eine breitere operative Plattform aufbauten. Da wichtige Projekte nun die anfänglichen Investitions- und Entwicklungsphasen hinter sich lassen und in die Phase der Messung, Berichterstattung und Verifizierung übergehen, sehen wir die Chance, durch künftige Zertifikatsemissionen margenstärkere Einnahmequellen zu erschließen. Diese Grundlage versetzt uns in die Lage, die nächste Wachstumsphase anzugehen – mit dem Fokus auf die Verbesserung unserer Umsatzzusammensetzung, die Stärkung der Margen und die Umwandlung unserer globalen Kompetenzen in langfristigen Shareholder Value.“

Video: CEO-Update: Rückblick auf das Geschäftsjahr 2026

Finanzielle Highlights des Geschäftsjahres 2026

Rekordumsatz von 55,9 Millionen Dollar gegenüber 3,16 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025, was einem Wachstum von rund 1.670 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Bruttogewinn von 0,86 Millionen Dollar, verglichen mit 0,80 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025

Die Bilanzsumme stieg zum 31. Mai 2026 um 42 % auf 9,6 Millionen Dollar, verglichen mit 6,8 Millionen Dollar zum 31. Mai 2025

7,0 Mio. Dollar an Wandelanleihen und aufgelaufenen Zinsen wurden in 10,6 Millionen Stammaktien umgewandelt, darunter eine an die Hedera Foundation SEZC ausgegebene Anleihe in Höhe von 3,5 Mio. Dollar und aufgelaufene Zinsen in Höhe von ca. 1,1 Mio. Dollar

Geschäftliche Höhepunkte des Geschäftsjahres 2026

1. Ausgeweiteter Handel mit Emissionszertifikaten

Karbon-X schloss sein erstes volles Jahr des groß angelegten Handels mit Emissionszertifikaten ab und verzeichnete dabei einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und Geschäftstätigkeit.

2. Expansion auf drei Kontinente

Das Unternehmen hat Handels- und Projektentwicklungsaktivitäten in Europa, Lateinamerika und Nordamerika etabliert und damit seine internationale Reichweite sowie seine Beteiligung an den globalen CO₂-Märkten erheblich ausgebaut.

3. Gestärkte Projektentwicklungskapazitäten

Am 27. Juni 2025 schloss Karbon-X eine Übernahme von Vermögenswerten der Allcot AG ab und erweiterte damit sein Portfolio um ein breit gefächertes Angebot an CO₂-/Klimaschutzprojekten, geistigem Eigentum, Datenbanken und vertraglichen Rechten. Die Übernahme stärkte die Projektentwicklungskapazitäten des Unternehmens und seine internationale Präsenz in wichtigen CO₂-Märkten.

4. Ausweitung der Beteiligung am Industriemarkt

Karbon-X bediente weiterhin Kunden aus den Bereichen Bergbau, Forstwirtschaft, Transportwesen, Tiefbau sowie Öl- und Gasdienstleistungen und baute gleichzeitig seine kommerziellen Aktivitäten auf dem CO₂-Markt aus.

5. Erweiterter Zugang für Verbraucher

Neben seinem Business-to-Business-Geschäft betrieb Karbon-X weiterhin seine weltweit verfügbare mobile App, die Privatpersonen im Abonnement Zugang zu verifizierten Klimaprojekten bietet.

Je nach gewähltem Abonnement werden den Nutzern verifizierte Emissionszertifikate zugeteilt, die etwa 200 bis 400 Kilogramm CO₂ pro Monat entsprechen. Diese Zuteilungen lassen sich bis zu den zugrunde liegenden Projekten zurückverfolgen, wobei die zugehörigen Emissionszertifikate gemäß dem Stilllegungsverfahren des Unternehmens in aggregierten Chargen stillgelegt werden.

Im Geschäftsjahr 2027 beabsichtigt Karbon-X, sein Abonnementangebot für Verbraucher weiter auszubauen – als Teil seiner übergeordneten Strategie, neben dem institutionellen Geschäft und den Aktivitäten auf dem CO₂-Markt wiederkehrende, kundenorientierte Umsätze zu generieren.

6. Bilanz und Umwandlung von Verbindlichkeiten

Karbon-X schloss das Geschäftsjahr 2026 mit einer Bilanzsumme von 9,6 Millionen Dollar ab, was einem Anstieg von 42 % gegenüber den 6,8 Millionen Dollar zum 31. Mai 2025 entspricht.

Im Geschäftsjahr 2026 wandelten die Inhaber Wandelanleihen und aufgelaufene Zinsen in Höhe von 7,0 Millionen Dollar in 10,6 Millionen Stammaktien um, darunter eine an die Hedera Foundation SEZC ausgegebene Wandelanleihe in Höhe von 3,5 Millionen Dollar zusammen mit aufgelaufenen Zinsen in Höhe von etwa 1,1 Millionen Dollar, die im Mai 2026 umgewandelt wurden.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres und bis zum 31. August 2026 wurden weitere rund 0,79 Mio. Dollar an Kapitalbetrag der Wandelanleihe, aufgelaufenen Zinsen und damit verbundenen Gebühren in Eigenkapital umgewandelt, wodurch sich die ausstehenden Wandelanleiheverbindlichkeiten des Unternehmens weiter verringerten.

Zum 31. Mai 2026 waren bei Karbon-X 94.885.028 Stammaktien im Umlauf.

Ausbau der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2027

Nach einem Jahr mit deutlichem Umsatzwachstum und internationaler Expansion startet Karbon-X in das Geschäftsjahr 2027 mit einer wesentlich größeren operativen Plattform, die den Handel mit Emissionszertifikaten, die Projektentwicklung und kundenorientierte Klimalösungen umfasst.

Bei den wichtigsten Projektentwicklungen rechnet das Unternehmen damit, die Projekte im Geschäftsjahr 2027 durch Mess-, Berichts- und Verifizierungsmaßnahmen voranzutreiben. Es wird erwartet, dass Fortschritte in diesen Phasen künftige Emissionen von Emissionszertifikaten sowie die Erschließung margenstärkerer Umsatzmöglichkeiten unterstützen werden, sobald das Projektportfolio ausgereift ist.

Der Fokus des Managements für das Geschäftsjahr 2027 liegt auf der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Umsatzzusammensetzung des Unternehmens, der Stärkung der Margen und der operativen Effizienz, dem Vorantreiben des Projektportfolios sowie der weiteren Umsetzung der globalen Aktivitäten auf dem CO₂-Markt.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der CO₂- und Umweltmärkte, das die Lücke zwischen Klimalösungen und kommerzieller Umsetzung schließt. Karbon-X entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert Umweltrohstoffe und -attribute über verschiedene Projektarten, Branchen und Regionen hinweg und verbindet vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Strukturen, die für Wachstum und Skalierung erforderlich sind. Indem Karbon-X dazu beiträgt, dass mehr Lösungen gemeinsam den Markt erreichen und skaliert werden, ermöglicht das Unternehmen eine Klimawirkung, die keine einzelne Lösung allein erreichen könnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Investor Relations

Karbon-X

investors@karbon-x.com

Ansprechpartnerin für Medien

Emma Caputo

Vizepräsidentin für Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

Finanzinformationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzergebnisse stammen aus dem geprüften Konzernabschluss des Unternehmens, der im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr enthalten ist und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.

Diese Pressemitteilung enthält keine nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen. Anleger sollten das Formular 10-K einsehen, um den vollständigen Konzernabschluss des Unternehmens sowie die dazugehörigen Anhangangaben zu prüfen, einschließlich der Angaben zur Liquidität, zum Kapitalbedarf und zur Fortführungsfähigkeit des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Plänen und Prioritäten von Karbon-X Corp. für das Geschäftsjahr 2027, zur finanziellen Leistung, zur Geschäftsstrategie, zu Wachstumsplänen, zur Fähigkeit zur Verbesserung der Margen und der betrieblichen Effizienz, zur Weiterentwicklung des Projektportfolios durch Mess-, Berichts- und Verifizierungsaktivitäten, zu potenziellen zukünftigen Ausgaben von Emissionszertifikaten sowie zur Erschließung weiterer kommerzieller Möglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Anleger sollten die Risiken und Ungewissheiten prüfen, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr sowie in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen beschrieben sind.

Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Karbon-X Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,14 % und einem Kurs von 0,150USD auf Nasdaq OTC (01. Oktober 2026, 02:10 Uhr) gehandelt.