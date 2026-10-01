Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bayer-Aktie zwischen möglichen Kurschancen und Glyphosatrisiken: JPMorgan bestätigt „Overweight“ mit Kursziel 61 Euro, hält die Erwartungen fürs dritte Quartal aber für zu hoch; die Belastung im Agrarbereich gilt als zeitbedingt. Charttechnisch werden 50,50 Euro als Widerstand und 53,92 Euro als nächstes Ziel genannt. Im Fokus stehen zudem neue US-Klagen zu Roundup und die für Anfang 2027 erwartete Glyphosat-Neubewertung; ihre Folgen für Bayer werden unterschiedlich eingeschätzt.