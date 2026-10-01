Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,98 %
Performance 1M: -13,60 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,56 %
Performance 1M: -14,25 %
Tagesperformance: +3,45 %
Performance 1M: -11,31 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: +2,37 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: +4,00 %
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: -2,23 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: +4,40 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,55 %
Performance 1M: -13,54 %
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Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -3,61 %
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