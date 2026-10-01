Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 20%igen Kursrückgang ohne erkennbare Nachrichten und Sorgen wegen ausbleibender Meilensteine, Kooperationen sowie schwacher ARR-Entwicklung. Diskutiert werden Shortpositionen und technische Signale. Positiv werden neue KI- und Automatisierungsfunktionen gesehen. Bei etwa 1,02 Mrd. € Marktkapitalisierung nennen Nutzer per DCF 12–15 € fairen Wert; der Kurs preise Umsatzrückgänge und sinkendes EBITDA ein.