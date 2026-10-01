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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,60 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 20%igen Kursrückgang ohne erkennbare Nachrichten und Sorgen wegen ausbleibender Meilensteine, Kooperationen sowie schwacher ARR-Entwicklung. Diskutiert werden Shortpositionen und technische Signale. Positiv werden neue KI- und Automatisierungsfunktionen gesehen. Bei etwa 1,02 Mrd. € Marktkapitalisierung nennen Nutzer per DCF 12–15 € fairen Wert; der Kurs preise Umsatzrückgänge und sinkendes EBITDA ein.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 3
    Performance 1M: -14,25 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,31 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,37 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,00 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,23 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,40 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs starken Anstieg seit Jahresbeginn und den jüngsten Rückgang Richtung 36 Euro. Einige sehen darin Nachkaufkurse. JPMorgan senkte das Kursziel von 60 auf 54 Euro, bleibt aber bei „Overweight“; höhere F&E-Ausgaben belasten die Gewinnschätzungen, die teils dennoch über dem Konsens liegen. Jefferies bleibt bei „Buy“ (44 Euro), warnt aber vor Bewertungsdruck bei einem möglichen Zyklushoch. Microns KI-Nachfrage stützt die Hoffnung, Margen- und Kostenrisiken sorgen für Gegenwind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,55 %
    Platz 9
    Performance 1M: -13,54 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,55 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach der als schwach bewerteten Prognose von 210–250 Mio. Euro für 2026/27. Für Kurse über 30 Euro erwarten Anleger einen Nachweis, dass Verbio die Prognose übertrifft; die Q1-Zahlen am 12. November gelten als möglicher Impuls. Charttechnisch wird das Januar-Verlaufshoch als mögliche Unterstützung betrachtet, nachdem das Augusttief unterschritten wurde. KUV und KGV werden teils als angemessen eingeschätzt; außerdem werden Biomethanprojekte in Polen und die Expansion in Indien diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 10
    Performance 1M: -3,61 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kurserholung nach vorherigen Rückgängen und die Frage, ob Leerverkäufer ihre Positionen zurückkaufen. Gemeldete Shortpositionen sanken zwar von 6,23 auf 5,71 Prozent, teils jedoch wegen Unterschreitens der Meldeschwelle. Zudem diskutieren Anleger über unprofitable Geschäftsbereiche, Vertragsverantwortung und die Rolle von CSO und CEO; ein Führungswechsel wird von manchen als möglicher Neustart gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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