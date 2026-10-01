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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 01.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 01.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,16 %.

    Bayer
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,29 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bayer-Aktie zwischen möglichen Kurschancen und Glyphosatrisiken: JPMorgan bestätigt „Overweight“ mit Kursziel 61 Euro, hält die Erwartungen fürs dritte Quartal aber für zu hoch; die Belastung im Agrarbereich gilt als zeitbedingt. Charttechnisch werden 50,50 Euro als Widerstand und 53,92 Euro als nächstes Ziel genannt. Im Fokus stehen zudem neue US-Klagen zu Roundup und die für Anfang 2027 erwartete Glyphosat-Neubewertung; ihre Folgen für Bayer werden unterschiedlich eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    ING Group
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,08 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -3,40 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,16 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,40 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,23 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    UniCredit
    Tagesperformance: -3,19 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,90 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,19 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,06 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 8
    Performance 1M: -16,37 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von LVMH und die Frage, ob die Marke von 400 Euro nachhaltig fällt. Diskutiert werden Unterstützungen sowie Einstiegsziele zwischen 370 und 335 Euro, teils auch 300–350 Euro. Ein Teilnehmer hält wegen schwachen Wachstums ein KGV über 18 für nicht gerechtfertigt. Zudem werden laufende Aktienrückkäufe und mögliche Einschränkungen vor dem Dior-Angebot thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,49 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,11 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,72 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Korrektur der Deutsche-Bank-Aktie nach dem 15-Jahres-Hoch Anfang September. Diskutiert werden ein möglicher Rückgang Richtung 28 Euro sowie die 50- und steigende 200-Tage-Linie als technische Marken. Positiv gewertet wird der Abschluss des 500-Mio.-Euro-Aktienrückkaufs zu durchschnittlich 33,19 Euro. Langfristig stehen Zinsen, Deregulierung, Investitionen und KI-Renditeeffekte im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    AXA
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 12
    Performance 1M: -3,40 %
    Chart AXA
    ISIN: FR0000120628
    WKN: 855705
    Die AXA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,91 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    L'Oreal
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,80 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    DANONE
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 15
    Performance 1M: -10,81 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 16
    Performance 1M: -16,66 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 17
    Performance 1M: -15,67 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

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