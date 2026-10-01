Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 01.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,74 %
Performance 1M: -6,29 %
? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +3,08 %
Tagesperformance: -3,40 %
Performance 1M: -5,16 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: -11,23 %
Tagesperformance: -3,19 %
Performance 1M: -4,90 %
Tagesperformance: -3,14 %
Performance 1M: -2,06 %
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: -16,37 %
? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: -3,49 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -4,11 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: -10,72 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: -3,40 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -8,91 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -3,80 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -10,81 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: -16,66 %
Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: -15,67 %