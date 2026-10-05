Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Deutsche Telekom, Air Liquide, VDMA und Andritz
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang 8/26
Österreich: Andritz, Kapitalmarkttag
Deutschland: Deutsche Telekom, KI-Investorentag
Deutschland: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26
Frankreich: Air Liquide, Kapitalmarkttag
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 Uhr, Spanien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:45 Uhr, Italien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:50 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorenvertrauen 10/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 8/26
15:45 Uhr, USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM-Index
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 05.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 03:30 JPN BoJ-Mitglied Uchida spricht 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:45 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 09:55 DEU HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 10:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|06.10. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|06.10. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|06.10. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
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