🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    Trump könnte Rückzieher machen

    1033 Aufrufe 1033 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA: Nach China – Kommt jetzt der Exportstopp für Diesel?

    Die USA sind uneins, ob sie einen Exportstopp für Diesel durchsetzen wollen. China greift mittlerweile zu diesem Schritt.

    Für Sie zusammengefasst
    Trump könnte Rückzieher machen - USA: Nach China – Kommt jetzt der Exportstopp für Diesel?
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    Mehrere republikanische Abgeordnete fordern angesichts steigender Preise, die die Wähler in den umkämpften Bundesstaaten unter Druck setzen, Beschränkungen für US-Diesel-Exporte.

    Obwohl US-Präsident Donald Trump einen solchen Schritt zunächst befürwortete, räumt er jetzt Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit eines Exportverbots ein.

    US-Energieminister Chris Wright, der ebenfalls Vorbehalte geäußert hat, brachte die Idee ins Spiel, dass US-Raffinerien ihre Dieselexporte freiwillig reduzieren und europäische Länder ihre strategischen Reserven freigeben könnten.

    Ein vollständiges oder teilweises US-Exportverbot könnte vorübergehend Entlastung bringen, da das Land mehr Dieselkraftstoff einlagert und seine inländischen Vorräte auffüllt. Die Preise würden in den USA wahrscheinlich sinken.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Allerdings ist die Menge an Kraftstoff, die von der Golfküste, wo sich die meisten US-Raffinerien konzentrieren, transportiert werden kann, durch die bereits ausgelasteten Pipelines begrenzt. Zudem benötigt der Transport von Tankern aus Bundesstaaten wie Texas und Louisiana nach Kalifornien und New York Zeit.

    Und: Die Erdölkonzerne werden die Vorteile einer vorübergehenden Senkung der Benzinsteuer möglicherweise nicht vollständig an die US-Verbraucher weitergeben. Laut einer Studie des Bipartisan Policy Center, einer Denkfabrik in Washington, könnten die Preise um 10 bis 16 Cent pro Gallone sinken. Unabhängige Haushaltsanalysen deuten darauf hin, dass dem Staat monatlich Milliarden von US-Dollar an Steuereinnahmen entgehen würden, was das Bundesdefizit weiter erhöhen würde.

    Der Exportstopp, als Hebel die Zwischenwahlen zu retten, wäre dann ein zahnloser Tiger. Was sich zunächst gut anhörte, gerät jetzt immer mehr in die Kritik. Daher sind die Aussagen Trumps zu einem Diesel-Exportstopp der USA jetzt nicht mehr so eindeutig, wie sie noch in der vergangenen Woche waren.

    China indes ist bereits vorausgeeilt, und hat für den Oktober einen Diesel-Exportstopp verhängt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trump könnte Rückzieher machen USA: Nach China – Kommt jetzt der Exportstopp für Diesel? Die USA sind uneins, ob sie einen Exportstopp für Diesel durchsetzen wollen. China greift mittlerweile zu diesem Schritt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     