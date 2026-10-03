Strategischer Partner, frisches Kapital und neue Urantrends in Wyoming!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy und Premier American Uranium · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 03.10.2026, 10:23 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der World Nuclear Fuel Report 2025 der World Nuclear Association (WNA) sieht im Referenzszenario einen Anstieg der globalen Kernkraftleistung von 398 GWe im Juni 2025 auf746 GWe bis 2040. Der jährliche Uranbedarf der Reaktoren soll demnach von 68.920 Tonnen Uran (tU) im Jahr 2025 auf mehr als 150.000 tU im Jahr 2040 steigen. Am 14. September 2026 veröffentlichten die OECD Nuclear Energy Agency (NEA) und die IAEA die Ausgabe „Uranium 2026: Resources, Production and Demand“: Sie umfasst Daten aus 46 Förder- und Verbrauchsländern und kommt zu dem Schluss, dass ausreichende Ressourcen verfügbar sind, ihre rechtzeitige Erschließung aber anhaltende Investitionen erfordert.

In diesem Umfeld meldete Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) neue Bohrdaten für Kaycee, vereinbarte am 15. September 2026 eine noch bedingte Transaktion mit DISA Uranium und wechselte den Board-Vorsitz. Die drei Nachrichten betreffen die Projekte Kaycee, Cebolleta und Cyclone.

Kaycee: Mehrere mineralisierte Urantrends bestätigt

Im Kaycee-Projekt im Powder River Basin von Wyoming absolvierte Premier American Uranium (WKN A3ET9P) kurz PUR nach dem Zwischenstand vom 17. August seit Anfang Mai 50 konventionelle Spülbohrungen mit insgesamt 41.960 Fuß.

Quelle: Premier American Uranium

Das entsprach rund 42 % des für 2026 geplanten 100.000-Fuß-Programms. Die Angaben beziehen sich auf den damaligen Stand.

Im Zielgebiet Rustler trafen 13 von 22 Bohrungen auf Mineralisierung mit mindestens 0,02 % eU₃O₈. Bohrloch RT26-085 durchteufte 3,5 Fuß mit 0,135 % eU₃O₈, einschließlich 2,0 Fuß mit 0,204 % eU₃O₈. In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass die eU₃O₈-Angabe ein aus Gamma-Messungen abgeleiteter Äquivalentgehalt ist, keine direkte chemische Analyse.

Quelle: Premier American Uranium

Die Bohrungen bestätigten nach Unternehmensangaben Uranmineralisierung in zwei getrennten Sandsteineinheiten der unteren Wasatch-Formation. Gamma-Bohrlochmessungen deuten in der oberen Einheit auf mögliche übereinanderliegende Roll-Front-Strukturen hin. Da die Bohrlöcher vertikal und die Schichten überwiegend flach gelagert sind, wertet PUR die gemeldeten Mächtigkeiten als wahre Mächtigkeiten.

Auch bei Outpost meldete PUR Mineralisierung: Sieben von 27 Bohrungen erreichten mindestens 0,02 % eU₃O₈. Das Unternehmen will Ergebnisse aus den Programmen 2025 und 2026 in das geologische Modell einarbeiten und weitere Bohrungen gezielter ansetzen.

Die aktuelle Kaycee-Projektseite von Premier American Uranium (WKN A3ET9P) nennt mehr als 42 Quadratmeilen Mineralrechte und einen rund 36 Meilen langen mineralisierten Trend. Seit 2023 wurden laut Unternehmen mehr als 400.000 Fuß gebohrt. PUR berichtet von Mineralisierung in Wasatch, Fort Union und Lance und hält ISR als mögliche Abbaumethode für prüfenswert. Aber dennoch, für Kaycee liegt bislang keine aktuelle Mineralressourcenschätzung und keine Mineralreserve vor. Die bisherigen Bohrergebnisse belegen Explorationserfolge, aber noch keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit.

DISA-Transaktion: Kapitalzufluss bleibt bedingt

Am 15. September 2026 meldete Premier American Uranium (WKN A3ET9P) eine am Vortag datierte Vereinbarung mit DISA Uranium Corporation. PUR will die Rechte an den vier Colorado-Projekten Outlaw Mesa, Atkinson Mesa, Monogram Mesa und Slick Rock übertragen. Als Gegenleistung sind bei Vollzug DISA-Aktien im Wert von rund 2 Mio. US-Dollar (25.413 Aktien) sowie 25.413 Warrants vorgesehen. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 118,05 USD je DISA-Aktie. Getrennt davon hat sich DISA verpflichtet, Subscription Receipts von PUR für insgesamt 5 Mio. US-Dollar zu zeichnen. Der Ausgabepreis beträgt 0,75 CAD je Receipt und lag laut Mitteilung 41,5 % über dem PUR-Schlusskurs vom 14. September. PUR erwartet, dass DISA nach Vollzug rund 8,7 % der PUR-Aktien hält. Die Receipts sollen nach Erfüllung oder Verzicht auf die Freigabebedingungen in PUR-Aktien umgewandelt werden, bis dahin bleiben die Erlöse treuhänderisch verwahrt und sind für PUR noch nicht verfügbar.

Der Vollzug setzt mehrere Bedingungen voraus, darunter behördliche Genehmigungeneinschließlich der Zustimmung des US-Energieministeriums, die Umwandlung der Subscription Receipts und die Genehmigung der TSX Venture Exchange. Werden die Freigabebedingungen bis 13. Juni 2027 nicht erfüllt oder erlassen, sollen die Zeichnungserlöse samt Zinsen an DISA zurückgehen und die Receipts erlöschen.

Finanzlage zum letzten veröffentlichten Stichtag!

Der ungeprüfte Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 weist 6,65 Mio. US-Dollar Zahlungsmittel und 6,67 Mio. US-Dollar inklusive restricted cash. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betrugen 0,61 Mio. US-Dollar. Für das erste Halbjahr meldete PUR keine Umsatzerlöse und einen operativen Mittelabfluss von 4,72 Mio. US-Dollar. Die separate DISA-Zeichnung bleibt bis zur Freigabe treuhänderisch gebunden.

Cebolleta: Metallurgie soll PEA-Annahmen prüfen

Die Zusammenarbeit mit DISA könnte auch für Cebolleta in New Mexico relevant werden. PUR will prüfen, ob DISAs Hochdruck-Schlammabrasionstechnologie (HPSA) weiteres Material vor der Verarbeitung abtrennen und dadurch zusätzliche Aufbereitungswege eröffnen kann. Das Unternehmen hält dadurch vereinfachte Verarbeitungsszenarien oder einen geringeren Infrastrukturbedarf für möglich.

Die Preliminary Economic Assessment (PEA) von 2025 beschreibt Cebolleta als vorläufiges Entwicklungsprojekt. Ihr Basisszenario modelliert eine durchschnittliche Produktion von rund 1,4 Mio. Pfund U₃O₈ pro Jahr über eine Minenlaufzeit von 13 Jahren und insgesamt 18,1 Mio. Pfund. Bei einem angenommenen Uranpreis von 90 US-Dollar je Pfund U₃O₈ errechnet die PEA einen Nachsteuer-NPV bei 8 % Diskontsatz von 83,9 Mio. US-Dollar und eine Nachsteuer-IRR von 17,7 %. Die Kennzahlen sind sensitiv gegenüber Preis, Kosten, Zeitplan, Genehmigungen und technischen Annahmen. Die PEA-Mitteilung von 2025 weist 64,2 Mio. US-Dollar direkte, 19,3 Mio. US-Dollar indirekte Vorproduktionskosten und 29,2 Mio. US-Dollar Contingency (35 %) aus, zusammen rund 112,7 Mio. US-Dollar.

Die am 14. Mai 2025 wirksame Mineralressourcenschätzung (MRE) umfasst 20,3 Mio. Pfund eU₃O₈ Indicated (Angezeigt) bei 8,3 Mio. Short Tons und durchschnittlich 0,12 % eU₃O₈ sowie 7,0 Mio. Pfund eU₃O₈ Inferred (Vermutet) bei 3,6 Mio. Short Tons und durchschnittlich 0,10 %. Die Gehalte sind als eU₃O₈ ausgewiesen, zusätzliche metallurgische Laborarbeiten sollen unter anderem chemisches Ungleichgewicht untersuchen.

Im Juli 2026 meldete PUR den Abschluss eines 6.030-Fuß-PQ-Kernbohrprogramms. Aus 18 vertikalen Bohrungen wurden 77 Kernproben mit zusammen 963,3 kg mineralisiertem Material an Hazen Research geliefert. Die Proben sollen metallurgische Annahmen prüfen. Die 2025-PEA rechnet mit 80 % metallurgischer Ausbringung. Eine darin enthaltene Sensitivitätsrechnung zeigt, dass ein hypothetischer Anstieg auf 90 % den Nachsteuer-NPV (8 %) von rund 84 Mio. auf rund 159 Mio. US-Dollar erhöhen könnte, falls Laborarbeiten diese Annahme bestätigen. Das ist kein Testergebnis. PUR strebt an, die Ergebnisse in eine aktualisierte PEA einzubeziehen; die Fertigstellung ist nach Unternehmensangaben für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Führungswechsel nach der Aufbauphase

Am 22. September meldete PUR, dass Tim Rotolo zum 21. September 2026 als Chairman und Director zurückgetreten war. Der bisherige Director Michael Harrison übernahm den Vorsitz. Rotolo begleitete PUR seit der Gründung zunächst als CEO und ab März 2024 als Chairman. Während seiner Amtszeit erweiterte das Unternehmen sein US-Uranportfolio unter anderem durch die Übernahmen von American Future Fuel Corporation und Nuclear Fuels Inc.

Harrison ist seit der Gründung Mitglied des Verwaltungsrats von PUR und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau, an den Kapitalmärkten und bei Unternehmenstransaktionen. Als Managing Partner von Sprott Streaming and Royalty berät und finanziert er Bergbauunternehmen, darunter auch Uranentwickler. Zu seinen Erfahrungen im Uransektorzählen die Fusion von Denison Mines Inc. und International Uranium Corporation, der Börsengang von Virginia Uranium Inc. sowie frühere Verwaltungsratsmandate bei Uranium Royalty Corp. und Macusani Yellowcake Inc.

Fazit: Premier American Uranium vor Meilensteinen

Premier American Uranium (WKN A3ET9P) bündelt drei zentrale Projekte in den USA: Cebolleta verfügt über eine nach NI 43-101 ausgewiesene Mineralressourcenschätzung und eine vorläufige Vormachbarkeitsstudie. Kaycee befindet sich in der Explorationsphase, ebenso wie Cyclone in Wyoming. Die Reifegrade unterscheiden sich deutlich.

Die DISA-Vereinbarung umfasst den Verkauf der vier Colorado-Projekte gegen DISA-Wertpapiere sowie eine geplante 5 Mio.-US-Dollar-Beteiligung. Der Aufschlag von 41,5 % bezieht sich auf den vereinbarten Ausgabepreis der Subscription Receipts im Vergleich zum PUR-Schlusskurs vom 14. September 2026. Natürlich sagt das nichts über eine künftige Kursentwicklung aus, zeigt aber, dass den Projekten Vertrauen entgegengebracht wird.

Zu den nächsten Meilensteinen zählen der Vollzug der DISA-Transaktion, weitere Bohrergebnisse aus Kaycee und die geplante aktualisierte Cebolleta-PEA im ersten Quartal 2027. Eine mögliche Ressourcendefinition bei Kaycee, eine höhere Ausbringung bei Cebolleta und ein Einsatz von HPSA sind zwar noch nicht nachgewiesen, aber durchaus möglich.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Disclaimer / Rechtliche Hinweise

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Ersteller, Autor ist ein freier Journalist, redaktionell verantwortlich und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Premier American Uranium wurde der Artikel nicht zur Freigabe vorgelegt.

Beteiligungen und Positionen: Der Autor hält Aktien von Premier American Uranium Inc.; SRC hält keine PUR-Aktien. Weitere Long- oder Short-Positionen in PUR, einschließlich Optionen, Warrants oder Derivaten, halten weder der Autor noch SRC.

Quellen, Redaktionsstand und Prüfungstiefe: Der Redaktionsstand ist der 1. Oktober 2026. Die im Abschnitt „Quellen und redaktionelle Grundlage“ genannten öffentlichen Originalquellen wurden für die Darstellung herangezogen. SRC und die Autor haben keine eigene Feldarbeit, Bohrdatenmessung, chemische Analyse, Ressourcenschätzung, Mineralreserve, metallurgische Untersuchung, technische Studie oder unabhängige Unternehmensbewertung vorgenommen.

Technische Angaben und Qualified Persons: Die Kaycee-Mitteilung vom 17. August 2026 nennt J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration von PUR, als Qualified Person, die die technischen Angaben geprüft und freigegeben sowie die Daten laut Mitteilung verifiziert hat. Für die Cebolleta-PEA/MRE 2025 führt PUR fünf Qualified Persons bei SLR auf: Mark B. Mathisen, C.P.G. (Lead Author), Stuart Collins, P.E., Jeffrey L. Woods, MMSA QP, Lee (Pat) Gochnour, MMSA QP, und Matthew Behling, P.E. Die technischen Angaben zum Cebolleta-Bohrprogramm 2026 wurden laut Mitteilung von Mike Thompson, C.P.G., Consultant und Projektmanager des Unternehmens, geprüft und freigegeben; weitere technische Angaben zum 2026-Arbeitsprogramm, soweit nicht PEA/MRE-spezifisch, von Terry McNulty, P.E., Consultant. Diese QP-Angaben beschreiben die jeweiligen Unternehmensmeldungen und bedeuten keine unabhängige technische Prüfung durch SRC oder die Autor.

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Mineralressourcen, Studien und Zukunftsaussagen: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Die PEA ist vorläufig, beruht auf Annahmen und kann Inferred Mineral Resources enthalten; ihre Ergebnisse sind nicht garantiert. Aussagen zu Bohrprogrammen, Ressourcendefinitionen, Metallurgie, HPSA, Genehmigungen, Finanzierungen, Produktionszielen und zum Vollzug des DISA-Deals sind zukunftsgerichtet. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Die DISA-Zeichnungserlöse bleiben bis zum Eintritt oder Verzicht auf die Freigabebedingungen in Treuhand; die Transaktion kann bis zum 13. Juni 2027 scheitern. Eine höhere metallurgische Ausbringung bei Cebolleta und eine spätere ISR-Eignung von Kaycee sind bislang nicht nachgewiesen.

Wesentliche Risiken: Dazu gehören insbesondere Explorations- und Geologierisiken, die Unsicherheit gamma-basierter Äquivalentgehalte und ihre Abweichung von chemischen Analysen, fehlende Mineralressourcen bei Kaycee, Metallurgie- und Aufbereitungsrisiken bei Cebolleta, Genehmigungs- und Umweltrisiken, hohe Kapitalbedarfe, Finanzierung und Verwässerung, Verzögerungen oder Scheitern der DISA-Transaktion, Partner- und Related-Party-Risiken sowie Uranpreis-, Wechselkurs-, Bau-, Betriebs- und Kapitalmarktrisiken. Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen können erheblich an Wert verlieren; ein Totalverlust ist möglich. Frühere Ergebnisse garantieren keine künftige Entwicklung.

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