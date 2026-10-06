Ihre wichtigsten Termine
Heute: Investor Day bei Marvell sowie frische US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
USA: Marvell, Investor Day
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 8/26
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 8/26
09:30 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14.30 Uhr, USA: Handelsbilanz 8/26
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 06.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 08:35 JPN BoJ Governor Ueda speech 10:40 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 15:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 15:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index 16:45 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
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