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    Mutmaßliche Brandstiftung an Hochspannungsleitung in NRW

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei vermutet Brandstiftung an der Leitung
    • Feuer blieb ohne Folgen für die Energieversorgung
    • Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen
    Mutmaßliche Brandstiftung an Hochspannungsleitung in NRW
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    BERGHEIM (dpa-AFX) - Nach einem Feuer an einer Hochspannungsleitung des Kraftwerks Bergheim-Niederaußem geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auswirkungen auf die Energieversorgung hatte der Vorfall am Mittwochnachmittag laut Polizei nicht.

    Die Feuerwehr hatte nach Angaben der Polizei bei Eintreffen des ersten Streifenteams bereits brennende Tannenbäume auf einer Länge von rund 50 Metern gelöscht. "Aufgrund der unterschiedlichen Brandorte sowie dem Auffinden von möglichem Brandbeschleuniger gehen die Ermittler von Brandstiftung aus", so die Polizei.

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    Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen. So soll ein Mann vom Brandort weggegangen sein. Es sollen sich außerdem zwei junge Männer und eine junge Frau in dem Bereich aufgehalten haben./ola/DP/nas

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    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+28,25 % bedeutet.





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