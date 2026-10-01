Mutmaßliche Brandstiftung an Hochspannungsleitung in NRW

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen. So soll ein Mann vom Brandort weggegangen sein. Es sollen sich außerdem zwei junge Männer und eine junge Frau in dem Bereich aufgehalten haben./ola/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 58,32 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+28,25 % bedeutet.