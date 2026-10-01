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    Silver One Resources gibt die Mobilisierung einer RC-Bohranlage auf Candelaria bekannt

    Silver One Resources gibt die Mobilisierung einer RC-Bohranlage auf Candelaria bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    Drei Bohrgeräte mit RC- und Kernbohrkapazität sollen bis Ende Oktober vor Ort sein

     

    Vancouver, BC / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQB: SLVRF; FWB: BRK1) („Silver One“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass National Drilling im September eine Reverse-Circulation-Bohranlage („RC“) zum Projekt Candelaria des Unternehmens in Nevada verlegt hat. Die Bohrarbeiten sollen unverzüglich beginnen. Major Drilling America wird in der zweiten Oktoberhälfte die RC-Bohrungen wieder aufnehmen und damit die Kapazitäten des Programms weiter erhöhen. Darüber hinaus wird Evolve Drilling in der zweiten Oktoberhälfte eine dritte Bohranlage mobilisieren, die sowohl für RC- als auch für Kernbohrungen geeignet ist. Diese erweiterte Flotte bietet mehr Flexibilität bei der Ressourcenerweiterung, der Exploration und bei Ausschlussbohrungen.

     

    Mit drei im Einsatz befindlichen Bohrgeräten erwartet Silver One eine Beschleunigung seines 25.000-Meter-Programms und strebt den Abschluss im ersten Quartal 2027 an.

     

    Greg Crowe, President und CEO, erklärte dazu: „Die jüngsten Untersuchungsergebnisse, darunter 472 Gramm Silber pro Tonne über 9,14 Meter, innerhalb einer breiteren 25,91-Meter-Zone mit einem Durchschnitt von 215 g/t Ag, 0,33 g/t Au, erweiterten das mineralisierte System in Fallrichtung um 400 Meter über den zuvor bekannten Bereich der Mineralisierung hinaus, wie in der Pressemitteilung vom 17. September 2026 berichtet. Dies verdeutlicht die Ausprägung und das Ausmaß des Candelaria-Systems, das sowohl in Fallrichtung als auch entlang des Streichens offen bleibt. Besonders spannend ist, dass diese Ergebnisse eine bemerkenswerte Kontinuität in Gehalt und Mächtigkeit aufweisen. Die Ausprägung und Art der jüngsten Abschnitte stützen nachdrücklich unsere Einschätzung, dass die derzeitige Ressource von Candelaria Wachstumspotenzial besitzt – und, was noch wichtiger ist, dass sich letztlich unterhalb des oberflächennahen Tagebaus und des Haufenlaugungsbereichs langfristig Möglichkeiten für einen Untertagebaubetrieb mit entsprechender Erzaufbereitung ergeben könnten. Mit der Hinzunahme der RC-Bohranlage von National und der kombinierten RC- und Kernbohranlage von Evolve erweitern wir unsere Bohrkapazität erheblich. Die drei Bohranlagen, die in der zweiten Oktoberhälfte den Betrieb aufnehmen, versetzen uns in die Lage, unser 25.000-Meter-Programm zu beschleunigen und das Potenzial von Candelaria an mehreren Fronten voranzutreiben.“

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