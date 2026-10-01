🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLumentum Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Lumentum Holdings

    Besonders beachtet!

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lumentum Holdings Aktie steigt am 01.10.2026 kräftig

    Die Lumentum Holdings Aktie notiert am 01.10.2026 mit +10,32 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Lumentum Holdings Aktie steigt am 01.10.2026 kräftig
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

    Lumentum Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.10.2026

    Mit einer Performance von +10,32 % konnte die Lumentum Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Damit gelingt der Lumentum Holdings Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,78 % am Vortag folgt heute ein Plus von +10,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lumentum Holdings!
    Long
    910,14€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 10,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.128,93€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wer bereits seit drei Monaten in Lumentum Holdings investiert ist, kann sich über eine Rendite von +26,87 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Auf Wochensicht steht bei der Lumentum Holdings Aktie damit ein Gewinn von +14,87 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lumentum Holdings auf +193,44 %.

    Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %. Damit gehört Lumentum Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

    Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,87 %
    1 Monat +20,30 %
    3 Monate +26,87 %
    1 Jahr +582,21 %
    Stand: 01.10.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

    Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,77 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 01.10. - US 30 schwach -0,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Lumentum Announces Speaker Lineup at 2026 OCP Global Summit


    Lumentum, a global leader in optical and photonic technology, today announced its speaker lineup at the 2026 Open Compute Project (OCP) Global Summit, themed “Scaling Innovation for the AI Era.” The event will take place from October 12 – 15 at the …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,69 %.

    Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Lumentum Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumentum Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Lumentum Holdings

    +10,29 %
    +16,35 %
    +20,52 %
    +28,33 %
    +601,03 %
    +2.124,45 %
    +1.239,80 %
    +2.492,17 %
    +4.730,18 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
    Lumentum Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lumentum Holdings Aktie steigt am 01.10.2026 kräftig Die Lumentum Holdings Aktie notiert am 01.10.2026 mit +10,32 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     