Lumentum Holdings Aktie steigt am 01.10.2026 kräftig

Mit einer Performance von +10,32 % konnte die Lumentum Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Damit gelingt der Lumentum Holdings Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,78 % am Vortag folgt heute ein Plus von +10,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Lumentum Holdings investiert ist, kann sich über eine Rendite von +26,87 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Auf Wochensicht steht bei der Lumentum Holdings Aktie damit ein Gewinn von +14,87 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lumentum Holdings auf +193,44 %.

Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %. Damit gehört Lumentum Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,87 % 1 Monat +20,30 % 3 Monate +26,87 % 1 Jahr +582,21 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 01.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,77 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lumentum, a global leader in optical and photonic technology, today announced its speaker lineup at the 2026 Open Compute Project (OCP) Global Summit, themed “Scaling Innovation for the AI Era.” The event will take place from October 12 – 15 at the …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,69 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Lumentum Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumentum Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.