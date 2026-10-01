JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie gehe nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern von einem dreiprozentigen vergleichbaren Umsatzwachstum im dritten Quartal aus, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das Jahr habe sie ihre Prognosen im niedrigen einstelligen Prozentbereich gekürzt. Das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, sei zu einem großen Teil aber wohl schon eingepreist./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 66,24EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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