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    Protest bei VW

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    Beschäftigte in Zwickau verlassen Betriebsversammlung

    Für Sie zusammengefasst
    • VW kündigt Tarifverträge, Unmut in Zwickau wächst
    • Beschäftigte verlassen aus Protest die Versammlung
    • VW will weltweit 50.000 weitere Stellen streichen
    Protest bei VW - Beschäftigte in Zwickau verlassen Betriebsversammlung
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    ZWICKAU (dpa-AFX) - Die Kündigung etlicher Tarifverträge durch den Autobauer Volkswagen verschärft den Unmut bei Beschäftigten. Bei einer Betriebsversammlung in Zwickau habe ein Teil der Belegschaft den Bericht der Geschäftsführung boykottiert und aus Protest die Halle verlassen, informierte der örtliche Betriebsrat.

    "Die Menschen erwarten zu Recht Verlässlichkeit und vor allem eine belastbare Perspektive für ihre Zukunft", erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Fahrzeugwerks Zwickau, Mike Rösler. "Die Kolleginnen und Kollegen leisten seit Monaten enorm viel, zeigen maximale Flexibilität und tun alles dafür, unsere Ziele am Standort zu erreichen." Umso größer sei das Unverständnis über die Kündigung der Tarifverträge durch das Unternehmen. Der Protest bei der Betriebsversammlung zeige, wie groß der Frust und die Enttäuschung bei den Beschäftigten inzwischen seien.

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    Den Angaben zufolge haben am Vormittag rund 3.000 Beschäftigte an der Versammlung teilgenommen. Laut Betriebsrat wurde sie kurz nach 13.00 Uhr ausdrücklich nicht geschlossen, sondern nur unterbrochen. Damit behalte man sich die Option vor, sie bei Bedarf zeitnah fortzusetzen, hieß es.

    VW -Vorstand dringt auf Einsparungen

    Angesichts von Überkapazitäten und wachsender Konkurrenz aus China will der VW-Vorstand weltweit in den kommenden Jahren zusätzlich zu den bisherigen Abbauplänen 50.000 Stellen streichen. Zudem ist die Zukunft mehrerer deutscher Auto-Fabriken des Konzerns nach 2030 unklar - dazu gehört auch das Werk in Zwickau.

    Im Ringen um schärfere Einsparungen hat Volkswagen jüngst einen Großteil seiner Tarifverträge gekündigt - darunter den wichtigen Manteltarifvertrag. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, hieß es./hum/DP/nas

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 68,04 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +7,26 %/+76,32 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz Kaufempfehlung der Deutschen Bank; genannt werden Marken von unter 70 bis 47/50 Euro. Diskutiert werden Kapazitäts- und Stellenabbau, schwache Absatzperspektiven insbesondere in China, Preisdruck und Risiken für die Dividende. Positiv erwähnt wird der Milliardenpakt mit Gotion für Batterie-Joint-Ventures.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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