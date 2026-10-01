Protest bei VW
Beschäftigte in Zwickau verlassen Betriebsversammlung
- VW kündigt Tarifverträge, Unmut in Zwickau wächst
- Beschäftigte verlassen aus Protest die Versammlung
- VW will weltweit 50.000 weitere Stellen streichen
ZWICKAU (dpa-AFX) - Die Kündigung etlicher Tarifverträge durch den Autobauer Volkswagen verschärft den Unmut bei Beschäftigten. Bei einer Betriebsversammlung in Zwickau habe ein Teil der Belegschaft den Bericht der Geschäftsführung boykottiert und aus Protest die Halle verlassen, informierte der örtliche Betriebsrat.
"Die Menschen erwarten zu Recht Verlässlichkeit und vor allem eine belastbare Perspektive für ihre Zukunft", erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Fahrzeugwerks Zwickau, Mike Rösler. "Die Kolleginnen und Kollegen leisten seit Monaten enorm viel, zeigen maximale Flexibilität und tun alles dafür, unsere Ziele am Standort zu erreichen." Umso größer sei das Unverständnis über die Kündigung der Tarifverträge durch das Unternehmen. Der Protest bei der Betriebsversammlung zeige, wie groß der Frust und die Enttäuschung bei den Beschäftigten inzwischen seien.
Den Angaben zufolge haben am Vormittag rund 3.000 Beschäftigte an der Versammlung teilgenommen. Laut Betriebsrat wurde sie kurz nach 13.00 Uhr ausdrücklich nicht geschlossen, sondern nur unterbrochen. Damit behalte man sich die Option vor, sie bei Bedarf zeitnah fortzusetzen, hieß es.
VW -Vorstand dringt auf Einsparungen
Angesichts von Überkapazitäten und wachsender Konkurrenz aus China will der VW-Vorstand weltweit in den kommenden Jahren zusätzlich zu den bisherigen Abbauplänen 50.000 Stellen streichen. Zudem ist die Zukunft mehrerer deutscher Auto-Fabriken des Konzerns nach 2030 unklar - dazu gehört auch das Werk in Zwickau.
Im Ringen um schärfere Einsparungen hat Volkswagen jüngst einen Großteil seiner Tarifverträge gekündigt - darunter den wichtigen Manteltarifvertrag. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, hieß es./hum/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 68,04 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +7,26 %/+76,32 % bedeutet.
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Aha.
Volkswagen möchte seine Produktionskapazitäten von 12 Mio. Autos auf 9 Mio. senken. Die Frage ist, ob das überhaupt ausreicht. In den letzten Jahren waren es ungefähr 9 Mio., aber im 1. Halbjahr nur 4,1 Mio. Die weltweiten Autoverkäufe stagnieren seit Jahren und mit den autonomen Taxis kommt eine neue Gefahr für die Autoverkäufe. (zumindest für Zweitwagen oder Bewohner von Großstädten). Außerdem werden Autos immer teurer.
Zu den Märkten:
China:
Der größte Markt. Er wird aber in Zukunft nicht mehr wachsen, vielleicht durch die Demografie
schrumpfen. Der Umstieg auf E-Autos kostete VW bereits Marktanteile und wird wohl auch in Zukunft Marktabteile kosten.
Prognose: -20% Verkäufe
USA:
Der Markt schrumpft leicht. Die Zölle machen es nicht einfacher, auch wenn sie irgendwann wieder wegfallen könnten.
Prognose: -5%
Europa:
Zuletzt gegen den Trend etwas gewachsen. VW hat hier auch bei E-Autos zugelegt. Ich sehe aber wirtschaftliche Probleme in Frankreich und Deutschland. In GB gewinnen die Chinesen Marktanteile, in Zukunft auch in anderen Ländern. (zuerst in Ländern ohne eigene Automobilfirmen)
Prognose: 0%
Restasien:
Ist stark in den Händen von japanischen Herstellern. Man sieht auch schon erste Chinesen und Robotaxis. Aber sicherlich eine Region mit Wachstum.
Prognose: -5%
Südamerika:
War zuletzt der beste Markt für VW. Aber auch hier kommt Konkurrenz aus China.
Prognose: +5%
Japan schrumpft eher, Russland ist aktuell dicht und Afrika ist noch ein kleiner Markt. Eine mögliche Krise durch die hohen Zinsen, Verkaufsrückgänge durch Robotaxis (wird noch etwas dauern) ist da noch gar nicht eingepreist. Wenn man die Anzahl der Modelle schrumpft, wird man auch ein paar Käufer verlieren.
Das war eher optimistisch geschätzt. Ich denke es wäre sinnvoll VW würde mehr in Richtung 7 Mio. Produktion gehen. 9 Mio. sehe ich in den nächsten Jahren nicht.
Erschreckend finde ich vor allem, dass alles so lange dauern soll. Ob sie nach 2030 noch 7 Mio. Autos verkaufen würde ich aktuell bezweifeln.
Für die Dividende sieht es logischerweise nicht gut aus.
Die heimlichen Macher des Volkswagen-UmbausDie VW-Sanierung wird zum Branchentreff für Berater, Prüfer, Anwälte und Kommunikatoren.
"BCG-Berater befragten dafür sämtliche Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in sogenannten „Belief Audits“ und rasterten das Geschäftsmodell sowie die regionale und technologische Ausrichtung des Konzerns. Gemeinsam mit dem Vorstand entwickelten sie das „Zielbild 2030“, legten konkrete Zielgrößen fest sowie den Zeitplan für die Umsetzung. Für BCG dürfte das VW-Mandat eines der prestigeträchtigsten Projekte in Deutschland sein. Unter anderem sollen sich die BCG-Autoexperten Albert Waas und Alex Wachtmeister um den Vorzeigeauftrag gekümmert haben, heißt es im Markt.
Number-Cruncher und Arbeitsrechtler
Um die Annahmen der BCG-Strategen im Konzept zu überprüfen, wurden die Spezialisten von PricewaterhouseCoopers (https://www.wiwo.de/themen/pwc) verpflichtet. Sie hätten „insbesondere die angestrebte operative Umsatzrendite des Volkswagen-Konzerns von neun Prozent – und die vorgeschlagenen Maßnahmen durch erste Erkenntnisse eines Independent Business Reviews plausibilisiert“, geht aus dem internen Papier hervor. Das Ergebnis: Die Zielmarke sei keine ambitionierte Wunschvorstellung, sondern die „mindestens notwendige Voraussetzung“ für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns. Es liegt nahe, dass https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/webasto-sanierungsplan-so-sieht-der-zwei-milliarden-sanierungsplan-aus/100166426.html tief in die Zahlen eingetaucht ist. Steiner leitet den Bereich Performance & Restructuring bei PwC Deutschland und ist „Head of Automotive Fokus“ der Prüf- und Beratungsgesellschaft.
Neben BCG und PwC waren auch Berater von Roland Berger bei Volkswagen im Einsatz. Und auch sie „haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Transformationskonzepts sowie die Schlüssigkeit und Geeignetheit der Eckpunkte des durch den Vorstand vorgelegten Konzepts nach umfassender Prüfung bestätigt“, geht aus dem vertraulichen Bericht hervor. Ähnlich einer medizinischen Diagnose wurden die Roland-Berger-Spezialisten vor der großen VW-OP offenbar vom Aufsichtsrat um eine Zweitmeinung gebeten. Norbert Dressler, Global Head Automotive & Industrials sowie Automotive-Senior-Partner Sebastian Gundermann dürften dabei involviert gewesen sein. Als Notfallmediziner soll auch Restrukturierungsspezialist Alexander Müller eine Rolle gespielt haben, heißt es im Markt.
Diese Kanzleien hat VW engagiert
https://www.wiwo.de/unternehmen/deutsche-glasfaser-ringt-um-neue-finanzierung/100174577.html – so auch in diesem Fall. Gleich mehrere Kanzleien durften und dürfen sich um die unterschiedlichen rechtlichen Aspekte kümmern und die beteiligten Gremien und Anteilseigner beraten. Arbeitsrechtlich werden der Volkswagen-Konzern und seine Töchter schon länger von Kliemt-Partner Burkart Göpfert unterstützt, wenn auch nicht immer zur Freude der Arbeitnehmervertreter. Im Transformationskonzept wird nun ebenfalls auf Kliemt verwiesen.
Gesetzt ist bei VW auch Linklaters. https://www.wiwo.de/erfolg/management/ralph-wollburg-der-anwalt-der-wirtschaftsbosse/6589154.html, berät den Konzernvorstand seit Jahren zu unterschiedlichsten Fragen – und nun eben auch zum Transformationskonzept. Neben Wollburg waren unter anderem Arne Kießling, Max Malte Suchsland und André Landwehr mit von der Partie.
Der Aufsichtsrat setzte derweil auf die Kanzlei Gleiss Lutz, die nach eigenem Bekunden „mit der Unternehmensberatung Roland Berger eng zusammengearbeitet“ hat. Die Federführung oblag dabei Michael Arnold. Aber auch Vera Rothenburg, Martin Hitzer und Sebastian Dietz koordinierten nach Kräften mit.
Das Land Niedersachsen wiederum vertraute als VW-Großaktionär auf die Dienste von CMS Hasche Sigle. Der Hamburger CMS-Partner Henrik Drinkuth war dabei im Lead und wurde von seinen Kollegen Dominik von Zehmen und Hendrik Quast unterstützt."