Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.10.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.166,76USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,73USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,51 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,70USD und verzeichnet ein Plus von +3,79 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,56USD und verzeichnet ein Plus von +2,44 %.