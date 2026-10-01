🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen steigen gegen den Markttrend

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen drehten nach Verlusten ins Plus
    • Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 120,24
    • Frankreichs und Italiens Anleihen fielen deutlich
    Deutsche Anleihen steigen gegen den Markttrend
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel zunächst gefallen waren, drehten sie im Nachmittagshandel in die Gewinnzone. Bundesanleihen standen damit im Gegensatz zu anderen Anleihen aus der Eurozone nicht unter Druck, und der richtungsweisende Euro-Bund-Future konnte um 0,25 Prozent auf 120,24 Punkte zulegen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,52 Prozent.

    Bei den Bundesanleihen zeigte sich im Tagesverlauf eine Gegenbewegung, nachdem die deutschen Renditen mit dem allgemeinen Markttrend zunächst gestiegen waren. Erneut stand die Entwicklung der Ölpreise und die damit verbundenen Inflationssorgen im Mittelpunkt des Interesses an den Finanzmärkten.

    Nach Einschätzung von Marktbeobachtern entwickelten sich Bundesanleihen besser als ihre europäischen Pendants, da Händler zuletzt wieder stärker nach sicheren Anlagen suchten. Auch US-Staatsanleihen waren stärker gefragt. Dagegen ging es mit den Kursen von Staatsanleihen aus Frankreich und Italien deutlich nach unten, und die Renditen legten zu./jkr/jha/






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen steigen gegen den Markttrend Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel zunächst gefallen waren, drehten sie im Nachmittagshandel in die Gewinnzone. Bundesanleihen standen damit im Gegensatz zu anderen Anleihen aus der Eurozone …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     