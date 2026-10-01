Keine Pläne für Atomwaffen-Einsatz

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat nach den Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow keine Pläne für einen Einsatz nuklearer Waffen. "Es sind die Europäer, die über den Einsatz von Atomwaffen durch Russland nachdenken", sagte Peskow. Seiner Ansicht nach werde auf diese Weise in Europa Hysterie geschürt. "Und wir rufen sie dazu auf, ihre Emotionen zu zügeln und die Dinge objektiv zu betrachten", erklärte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Russland hatte der Nato vor wenigen Tagen mit Blick auf ein Manöver des Bündnisses eine "beispiellose Eskalation der militärisch-politischen Lage rund um die russische Region Kaliningrad" vorgeworfen. Zugleich hieß es, Moskau sei bereit, "das gesamte ihm zur Verfügung stehende Arsenal an Streitkräften und Fähigkeiten, einschließlich Atomwaffen, einzusetzen, um sein Territorium zu verteidigen, sollten die Nato-Staaten irgendeinen Versuch unternehmen, die Region Kaliningrad vom Rest des Landes zu isolieren".

"Verweise auf irgendwelche Bedrohungen sind völlig unangebracht", sagte Peskow weiter. "Ja, es gibt tatsächlich unsere Doktrindokumente, in denen die Modalitäten und Bedingungen für den Einsatz bestimmter Waffenarten klar festgelegt sind", wurde er von russischen Staatsagenturen zitiert. "Aber alles dient einem einzigen Ziel - dem Schutz der territorialen Integrität und der Existenz des russischen Staates selbst."/cha/DP/nas



