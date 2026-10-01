Pistorius lässt Drohnenregiment aufstellen
Für Sie zusammengefasst
- Bundeswehr stellt eigenes Drohnenregiment auf
- Verband soll aus bis zu 600 Menschen bestehen
- Drohnen decken Reichweiten bis 500 Kilometer ab
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERGEN (dpa-AFX) - Für den Kampf mit unbemannten Systemen stellt die Bundeswehr ein eigenes Drohnenregiment auf. Der Verband werde aus bis zu 600 Männern und Frauen bestehen und Reichweiten bis zu 500 Kilometer abdecken, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen./cn/DP/jha
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