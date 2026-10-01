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    Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab und stärkt damit seine führende Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie

    Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab und stärkt damit seine führende Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie

    ZÜRICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, gibt heute den Abschluss der Übernahme der auf Airbus ausgerichteten Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR bekannt. SOGECLAIR ist ein führendes internationales Engineering- und Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Mobilität.

     

    Bild: Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab. Quelle: Akkodis

     

    Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Akkodis, seine Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie durch den Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Flugzeugstrukturen, Kabinenentwicklung und Fertigungstechnik zu stärken. Zugleich erweitert sie die Fähigkeit von Akkodis, Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu unterstützen - von der Konstruktion und Entwicklung über die Industrialisierung bis hin zum Support während des Betriebs.

     

    Mit der Integration der auf Airbus ausgerichteten Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR festigt Akkodis seine Position als einer der führenden Engineering-Partner der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Übernahme versetzt das Unternehmen zudem in die Lage, die wachsende Nachfrage nach groß angelegten Engineering-Outsourcing-Programmen zu bedienen.

     

    Der übernommene Geschäftsbereich umfasst 366 hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure in Frankreich, Spanien, Deutschland, Kanada, Indien und dem Vereinigten Königreich. Der Übergang der Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten und Tunesien wird nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen. Alle Teams werden in die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsorganisation von Akkodis integriert. Dabei bleibt die Geschäftskontinuität für Kunden und Mitarbeitende während des gesamten Integrationsprozesses gewährleistet.

     

    Jo Debecker, President & CEO, Akkodis: „Diese Übernahme unterstützt den Anspruch von Akkodis, der bevorzugte Engineering-Partner führender Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie zu werden. Dafür verbinden wir unsere Kompetenzen im Digital Engineering und Industrial Engineering. Mit der anerkannten Expertise von SOGECLAIR in den Bereichen Flugzeugstrukturen, Fertigung und Industrialisierung können wir unseren Kunden als strategischer Engineering-Partner über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg einen noch größeren Mehrwert bieten."

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    Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab und stärkt damit seine führende Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie Akkodis_10-01-2026_DEPRcomZÜRICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, gibt heute den Abschluss der Übernahme der auf Airbus ausgerichteten Engineering-Aktivitäten von …
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