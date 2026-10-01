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    Der Börsen-Tag

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    DAX, MDAX & US-Börsen im Minus – nur Tech-Werte halten dagegen

    Turbulenzen prägen den Handelstag: Während die meisten Indizes nachgeben, stechen einzelne Gewinner deutlich hervor – vor allem im Tech-Sektor und ausgewählten US-Werten.

    Der Börsen-Tag - DAX, MDAX & US-Börsen im Minus – nur Tech-Werte halten dagegen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigt sich heute ein überwiegend schwächerer Trend, sowohl in Deutschland als auch in den USA. In der ersten Börsenliga gibt der DAX aktuell um 0,65 Prozent nach und notiert bei 24.943,00 Punkten. Damit liegt der deutsche Leitindex moderat im Minus. Deutlich stärker unter Druck steht der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte verliert 1,50 Prozent auf 30.225,68 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten deutschen Indizes. Auch der SDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und fällt um 0,96 Prozent auf 18.201,22 Punkte. Im Technologiesektor zeigt sich dagegen ein nahezu unverändertes Bild: Der TecDAX gibt nur leicht um 0,02 Prozent auf 3.977,87 Punkte nach und präsentiert sich damit vergleichsweise stabil. Blickt man über den Atlantik, setzen sich die Verluste fort. Der US 30, der die Entwicklung der 30 größten US-Industriewerte widerspiegelt, verliert 0,60 Prozent auf 50.689,34 Punkte. Der breiter gefasste US 500 notiert bei 7.629,43 Punkten und liegt 0,44 Prozent im Minus. In der Gesamtschau zeigt sich damit ein einheitlich negatives Bild an den Aktienmärkten, wobei mittelgroße deutsche Werte im MDAX derzeit am stärksten unter Druck stehen, während Technologiewerte im TecDAX die geringsten Verluste verzeichnen.

    DAX: Heidelberg Materials vorn, Bayer am Ende

    Heidelberg Materials führte den DAX mit einem Plus von 3,36 Prozent an. Hochtief legte 2,65 Prozent zu, SAP gewann 1,60 Prozent. Auf der Verliererseite gab die Deutsche Bank 2,53 Prozent nach, Volkswagen (VW) Vz. verlor 3,40 Prozent. Bayer verzeichnete mit minus 5,07 Prozent den stärksten Rückgang unter den genannten DAX-Werten.

    MDAX: IONOS Group legt zu, ThyssenKrupp gibt nach

    Im MDAX erzielte die IONOS Group mit plus 2,55 Prozent den größten Gewinn. Ströer stieg um 1,80 Prozent, CTS Eventim um 1,71 Prozent. Die größten Verluste verbuchten Porsche AG mit minus 4,73 Prozent und Salzgitter mit minus 4,98 Prozent. ThyssenKrupp fiel um 6,21 Prozent und war damit das Schlusslicht.

    SDAX: LPKF Laser & Electronics stärkster Gewinner

    LPKF Laser & Electronics führte die SDAX-Gewinner mit einem Plus von 5,86 Prozent an. PVA TePla legte 4,85 Prozent zu, GFT Technologies 3,14 Prozent. Südzucker verlor 6,25 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang. Redcare Pharmacy gab 5,91 Prozent nach, Verbio 4,58 Prozent.

    TecDAX: PVA TePla vorn, Verbio schwächster Wert

    Im TecDAX lag PVA TePla mit einem Plus von 4,85 Prozent an der Spitze. TeamViewer gewann 2,79 Prozent, die IONOS Group 2,55 Prozent. Bei den schwächsten Werten verlor Sartorius Vz. 3,47 Prozent, OHB 3,94 Prozent und Verbio 4,58 Prozent.

    US 30: IBM gewinnt, die schwächsten gelisteten Werte ebenfalls im Plus

    IBM führte die Topwerte im US 30 mit einem Zuwachs von 2,44 Prozent an. Chevron Corporation stieg um 1,01 Prozent, Travelers Companies um 0,86 Prozent. Auffällig: Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten im Plus. Chevron Corporation und Travelers Companies waren dort mit denselben Zuwächsen genannt; Walmart legte 0,84 Prozent zu.

    US 500: Accenture deutlich vorn, auch die schwächsten Werte im Plus

    Accenture Registered (A) stieg im US 500 um 18,18 Prozent und war damit der stärkste genannte Wert. Coherent gewann 10,61 Prozent, Lumentum Holdings 9,94 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien lagen ebenfalls im Plus: Resmed und T. Rowe Price Group gewannen jeweils 0,61 Prozent, PayPal stieg um 0,59 Prozent.



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