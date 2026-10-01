ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax unter 25.000 Punkten - 200-Tage-Linie hält
- Dax fällt um 1,03 Prozent unter 25.000 Punkte
- MDax verliert 1,92 Prozent und fällt auf 30.251 Punkte
- Ölpreise, Renditen und US-Schwäche belasten Börsen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag weitere Kursverluste erlitten. Mit einem Minus von 1,03 Prozent auf 24.939,35 Punkte rutschte der deutsche Leitindex am Ende doch noch unter die Marke von 25.000 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich sogar um 1,92 Prozent auf 30.251,37 Punkte bergab.
Auf seinem Tagestief bei 24.831 Punkten hatte sich der Dax zwar an der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie gefangen. Komplett aufholen konnte er seinen Verlust aber nur kurzzeitig. Dann sorgten neben den schon vorher belastenden, hohen Ölpreisen und Anleiherenditen die schwächelnden US-Börsen für zusätzlichen Druck.
Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG sprach von einem "wilden Ritt um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten". Nach dem bestandenen Test der wichtigen Unterstützung bei 24.800 Punkten, der "auf ausgeprägtes Kaufinteresse in diesem Bereich hindeutet" und ein positives Signal sei, bleibe aber abzuwarten, wie belastbar diese sei.
An der Dax-Spitze erholten sich die Aktien von Heidelberg Materials nach einem Tief seit April 2025 um 2,8 Prozent. Jefferies-Analystin Glynis Johnson ist zuversichtlich, was das operative Ergebnis des Zementherstellers im dritten Quartal betrifft. Sie erwartet zur Zahlenvorlage Anfang November trotz des schwierigen Umfelds ein Ergebniswachstum sowie eine Bestätigung der Jahresziele.
Beim Reifenhersteller Continental reichte es gegen den schwachen Markt für ein Kursplus von 0,4 Prozent. Letzte Signale des Managements vor der wegen der Quartalszahlen Anfang November anstehenden Schweigeperiode waren positiv ausgefallen. So hält UBS-Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen.
Die Fresenius -Titel gaben unterdessen um 2,1 Prozent nach. Der Medizin- und Krankenhauskonzern will seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett übernehmen. Für die übrigen Anteile im Umfang von 45 Prozent zahlt er bis zu 750 Millionen Euro.
Dax-Schlusslicht war Bayer mit minus 5,3 Prozent. Laut JPMorgan-Analyst Richard Vosser dürften die frühen Konsensschätzungen für das dritte Quartal des Agrarchemie- und Pharmakonzerns wohl zu hoch sein.
Die Renk -Anteile gaben den vierten Tag in Folge nach und schlossen 2,7 Prozent tiefer. Diesmal litten sie unter einem negativen Analystenkommentar der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für die Rüstungsaktie strich. Für Hensoldt dagegen bekräftigte Branchenexperte David Holmes seine Kaufempfehlung. Außerdem nahm er die Aktien des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik in die bankeigene Liste der besten Anlageideen im Nebenwertebereich auf. Die Aktien gewannen 0,9 Prozent.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 1,5 Prozent tiefer aus dem Handel. Ähnlich schwach präsentierten sich die Aktienkurse in London und Zürich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Börsenschluss gut 0,6 Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 nur etwa halb so viel./gl/jha/
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 45,38 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +1,55 %/+54,53 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!