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    HBM Healthcare erwartet starken Halbjahresgewinn von CHF 177 Mio.

    HBM Healthcare Investments verzeichnet im ersten Halbjahr 2026/2027 ein deutliches Wachstum von NAV und Aktienkurs, getragen von starken Beiträgen privater und kotierter Beteiligungen.

    HBM Healthcare erwartet starken Halbjahresgewinn von CHF 177 Mio.
    Foto: adobe.stock.com
    • Der NAV je Aktie stieg im ersten Halbjahr 2026/2027, bereinigt um die Dividende von CHF 9,00, um 9,8 Prozent auf CHF 297,30.
    • Der Aktienkurs legte dividendenbereinigt um 7,8 Prozent auf CHF 233,50 zu und lag damit rund 21 Prozent unter dem NAV.
    • HBM Healthcare Investments erwartet für das Halbjahr einen Gewinn von rund CHF 177 Millionen.
    • Private Unternehmen steuerten CHF 138 Millionen zum Ergebnis bei; wichtige Werttreiber waren Dren Bio (+CHF 74 Mio.), Curevo Vaccine (+CHF 32 Mio.) und Neurelis (+CHF 18 Mio.).
    • Kotierte Beteiligungen trugen CHF 107 Millionen bei. Besonders positiv entwickelten sich Natera (+CHF 41 Mio.), Harmony Biosciences und argenx (je rund CHF 22 Mio.) sowie die indischen Beteiligungen (+CHF 37 Mio.).
    • Die Angaben sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Ergebnisse und der Halbjahresbericht erscheinen am 23. Oktober 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 23.10.2026.


    HBM Healthcare Investments

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    ISIN:CH0012627250WKN:984345
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    HBM Healthcare erwartet starken Halbjahresgewinn von CHF 177 Mio. HBM Healthcare Investments verzeichnet im ersten Halbjahr 2026/2027 ein deutliches Wachstum von NAV und Aktienkurs, getragen von starken Beiträgen privater und kotierter Beteiligungen.
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