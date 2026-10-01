HBM Healthcare erwartet starken Halbjahresgewinn von CHF 177 Mio.
HBM Healthcare Investments verzeichnet im ersten Halbjahr 2026/2027 ein deutliches Wachstum von NAV und Aktienkurs, getragen von starken Beiträgen privater und kotierter Beteiligungen.
Foto: adobe.stock.com
- Der NAV je Aktie stieg im ersten Halbjahr 2026/2027, bereinigt um die Dividende von CHF 9,00, um 9,8 Prozent auf CHF 297,30.
- Der Aktienkurs legte dividendenbereinigt um 7,8 Prozent auf CHF 233,50 zu und lag damit rund 21 Prozent unter dem NAV.
- HBM Healthcare Investments erwartet für das Halbjahr einen Gewinn von rund CHF 177 Millionen.
- Private Unternehmen steuerten CHF 138 Millionen zum Ergebnis bei; wichtige Werttreiber waren Dren Bio (+CHF 74 Mio.), Curevo Vaccine (+CHF 32 Mio.) und Neurelis (+CHF 18 Mio.).
- Kotierte Beteiligungen trugen CHF 107 Millionen bei. Besonders positiv entwickelten sich Natera (+CHF 41 Mio.), Harmony Biosciences und argenx (je rund CHF 22 Mio.) sowie die indischen Beteiligungen (+CHF 37 Mio.).
- Die Angaben sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Ergebnisse und der Halbjahresbericht erscheinen am 23. Oktober 2026.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 23.10.2026.
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