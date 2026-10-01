DZ BANK stuft BEIERSDORF AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen"./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 76,04EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 17:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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