ThyssenKrupp Aktie verliert deutlich an Wert - -5,95 % - 01.10.2026

Mit einer Performance von -5,95 % musste die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für ThyssenKrupp: Nach einem Rückgang von -0,84 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,95 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,87 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -10,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +55,52 % gewonnen.

Während ThyssenKrupp deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,34 %. Damit gehört ThyssenKrupp heute zu den auffälligeren Werten.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,16 % 1 Monat -6,63 % 3 Monate +39,87 % 1 Jahr +24,65 %

? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 18:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 15 % binnen weniger Tage trotz positiver Nachrichten zur geplanten Gewinnsteigerung der Stahlsparte. Auffällige größere Verkäufe über Tradegate werden als Belastung gesehen. Diskutiert werden kurzfristige Handelsmarken um 13,95 und 15,50 Euro sowie die Bewertung als Summe der Einzelteile: TKMS, tk accelis und Stahl-Schutz bieten Potenzial, Cashflow- und Altlastenrisiken bremsen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,50 Mrd.EUR € wert.

Turbulenzen prägen den Handelstag: Während die meisten Indizes nachgeben, stechen einzelne Gewinner deutlich hervor – vor allem im Tech-Sektor und ausgewählten US-Werten.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Europas Stahlindustrie baut sich gerade neu auf. Seit dem 1. Juli schützt die EU ihren Stahlmarkt mit einer zollfreien Quote von 18,345 Mio. Tonnen und einem Zoll von 50 % auf alles, was darüber hinaus ins Land kommt. Ab dem 1. Oktober müssen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -5,21 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,75 %. ArcelorMittal verliert -4,01 %

ThyssenKrupp Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ThyssenKrupp Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ThyssenKrupp Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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