JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einer Periode umfangreicher Portfolioveränderungen und angesichts einer verbesserten operativen Entwicklung gehe er zuversichtlich in die anstehenden Gespräche mit dem Medizinkonzern, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 10:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 43,69EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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