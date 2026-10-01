Scherzer: So hoch ist der Net Asset Value zum 30.09.2026
Das Portfolio der Scherzer & Co. AG zeigt spannende Bewertungs- und Übernahmechancen – vom deutlichen Abschlag auf den Inventarwert bis zu wachstumsstarken Beteiligungen.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Der Tageswert des Portfolios der Scherzer & Co. AG lag zum 30. September 2026 bei **3,50 Euro je Aktie**.
- Bei einem Aktienkurs von **2,66 Euro** notierte die Aktie rund **24 % unter dem Inventarwert**.
- Der ausgewiesene Wert basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen; Nachbesserungsrechte und mögliche Steuern sind nicht berücksichtigt.
- Zu den zehn größten Beteiligungen zählen unter anderem Rocket Internet, Allerthal-Werke, 1&1, Weleda, Redcare Pharmacy und K+S.
- Redcare Pharmacy hob die Umsatzprognose für 2026 auf **16–18 % Wachstum** an. Für das Rx-Geschäft in Deutschland werden nun **730–760 Mio. Euro Umsatz** erwartet.
- Scherzer hält **3,33 % an der Berentzen-Gruppe**, die ein Übernahmeangebot von Sazerac zu **5,55 Euro je Aktie** unterstützt. Bei 1&1 Versatel wurde zudem ein Programm beschlossen, das ab 2028 jährlich **25 Mio. Euro Ergebnisbeitrag** bringen soll.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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