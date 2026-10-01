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    Vier Astronauten zur ISS gestartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Astronauten starteten mit SpaceX zur ISS
    • Crew 13 soll rund sechs Monate auf der ISS bleiben
    • Acht Stunden bis zur ISS wären so schnell wie nie
    Vier Astronauten zur ISS gestartet
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Vier Astronauten sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk und der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow - die sogenannte "Crew 13" - brachen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

    Rund acht Stunden nach dem Start wurden die vier Raumfahrer an der ISS erwartet - das wäre nach Angaben der Nasa so schnell wie nie zuvor. Für Delaney, Kutryk und Teterjatnikow ist es der erste All-Ausflug, für Watkins der zweite. Die "Crew 13" soll rund sechs Monate bleiben. An Bord der Raumstation soll sie die "Crew 12" ablösen. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihre Kollegen Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot sind seit Februar im All. Ihre Rückkehr ist frühestens für kommende Woche geplant./cah/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 133,9 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +57,14 %/+85,57 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe, schwer quantifizierbare Bewertung von SpaceX: Starlink gilt als wichtiger Cashflow-Treiber, Raketen als margen- und eintrittsbarrierestarkes Geschäft, KI- und orbitale Rechenzentren als wachstumsstark, aber zunächst verlustträchtig. Diskutiert werden zudem Kursstabilität vor einem möglichen Anthropic-Deal, hoher Kapitalbedarf sowie die Relevanz von rund 18.712 Bitcoin als Reserve.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Vier Astronauten zur ISS gestartet Vier Astronauten sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut …
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