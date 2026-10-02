🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Neue Spannungen zu erwarten

    7461 Aufrufe 7461 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA entsenden dritten Flugzeugträger – Öl schießt hoch, Aktien trotzdem fester

    Vor dem Wochenende zeichnet sich am Aktienmarkt eine Entspannung ab, obwohl der Ölpreis weiter zugelegt hat. Hierfür sind fallende Renditen verantwortlich.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Spannungen zu erwarten - USA entsenden dritten Flugzeugträger – Öl schießt hoch, Aktien trotzdem fester
    Foto: William Rudolph - Unsplash

    Aktien trotz höherer Ölpreise auf Erholungskurs

    Nach einem schwachen September und einem missglückten Quartalsauftakt, der DAX büßte am Donnerstag zeitweise mehr als 1,5 Prozent an Wert ein, befinden sich deutsche Basiswerte vor dem Wochenende auf Erholungskurs und folgen damit US-Aktien sowie einigen asiatischen Märkten, die am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag zulegen konnten.

    Die Resilienz ist auf den ersten Blick bemerkenswert, weil die Rohölpreise weiter zugelegt haben. Laut Medienberichten verlegen die USA einen dritten Flugzeugträgerverband in den Nahen Osten, außerdem dachte US-Präsident Donald Trump laut über neue Angriffe ab Ende November nach.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.355,55€
    Basispreis
    17,00
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.635,22€
    Basispreis
    16,26
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Preis für die Rohölsorte Brent kletterte in der Nacht auf zeitweise über 108 US-Dollar pro Barrel, für WTI wurden am Spotmarkt bis zu 96 US-Dollar fällig. Etwas zurück kamen hingegen die Preise für Erdgas, Benzin und Diesel – Trump drängt aktuell darauf, dass europäische Sicherheitspartner mehr Dieselbestände aus ihren strategischen Reserven freigeben.

    Entspannung am Anleihemarkt beruhigt die Nerven

    Trotz anhaltend hoher Energiepreise kann am Freitag mit einer Entspannung an den Aktienmärkten gerechnet werden, weil Investoren wieder verstärkt bei Anleihen zugriffen. Zwar erreichten sowohl europäische als auch US-amerikanische Renditen am Donnerstag noch neue Mehrjahreshochs, allerdings kam es zu einem bemerkenswerten Intraday-Reversal.

    Nach einem Tageshoch bei 5,36 Prozent fielen die Renditen für US-Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren in der Nacht auf 5,25 Prozent zurück. Für Bundesanleihen wurden am Donnerstagvormittag noch bis zu 3,64 Prozent fällig, ehe sie bis zum Nachmittag auf unter 3,5 Prozent fielen. Hält dieser Trend am Freitag an, ist eine Erholung vor allem zinssensitiver Aktien, wie Heidelberg Materials und Vonovia möglich. Auch Versicherer, wie die Allianz und die Münchner Rück, könnten profitieren, nachdem Verluste in den Anleiheportfolios am Donnerstag noch zu Kurseinbußen geführt hatten.

    Überwiegend positive Vorgaben aus Asien stützen auch den DAX

    Während die US-Futures 0,3 bis 0,4 Prozent höher taxiert werden, zeichnet sich im DAX ein Plus von 0,3 Prozent und eine Notierung wieder oberhalb der Marke von 25.000 Punkten ab. Das Börsenbarometer profitiert dabei auch von positiven Vorgaben aus dem asiatischen Handel.

    Vor allem Werte in Sydney waren gefragt, wo der ASX um 0,8 Prozent zulegen konnte, an festlandchinesischen Börsen legten die Kurse rund 0,3 Prozent zu. Unauffällig verhielt sich dagegen mit einem Plus von 0,1 Prozent der südkoreanische KOSPI-Index. Mit Verlusten von rund einem Prozent wurde dagegen der Nikkei gehandelt, nachdem die Verbraucherpreisinflation im Großraum Tokio mit +2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich über den Erwartungen von 2,4 Prozent ausgefallen ist. Gleichzeitig kletterte die Arbeitslosenrate von 2,4 auf 2,5 Prozent.

    Das ließ die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen bei gleichzeitig schwächerem Wirtschaftswachstum aufkommen. Der japanische Yen wertete gegenüber dem US-Dollar geringfügig auf. Auch der Euro konnte sich etwas erholen, nachdem er im September noch deutlich unter Druck geraten und von 1,16 auf 1,12 US-Dollar abgerutscht war.

    Gold, Silber und Industriemetalle wieder gefragt

    Auch am Edelmetallmarkt zeichnet sich eine Erholung ab, nachdem Gold und Silber zum Wochenauftakt noch mit heftigen Verlusten gehandelt wurden. Das Reversal bei den Anleiherenditen sorgt für Zugewinne von knapp 0,3 Prozent bei Gold, das sich auf rund 4.190 US-Dollar pro Feinunze verteuert. Silber legt am Freitagmorgen um 0,5 Prozent auf etwa 61,30 US-Dollar zu.

    Ebenfalls gefragt sind Platin und Palladium, die aufgrund ihrer üblicherweise höheren Schwankungsbreite Gewinne von 1,7 und 0,7 Prozent verzeichnen. Nach Verlusten in den Tagen zuvor zeichnet sich auch bei Industriemetallen eine Gegenbewegung ab. Kupfer, Zink, Zinn, Nickel und Blei werden mit Aufschlägen gehandelt.

    Das signalisiert ein zurückkehrendes Vertrauen von Investoren, dass die konjunkturelle Wachstumsdynamik trotz der höchsten Realzinsen seit Jahren stark bleibt.

    Kryptomarkt legt auch in der breite zu, neue Jahreshochs möglich

    Anlegerinnen und Anleger von Kryptowährungen dürfen sich vor dem Wochenende ebenfalls über höhere Notierungen freuen. Nach einer Zwischenkonsolidierung legte Bitcoin in der Nacht um rund 2 Prozent auf 86.300 US-Dollar zu und nähert sich damit wieder seinem 6-Monats-Hoch bei rund 87.400 US-Dollar an, Ethereum wird am Freitagmorgen mit einem Plus von 1,3 Prozent zu 2.727 US-Dollar gehandelt. Auch hier kommt es zu einer Annäherung an die bisherigen Jahreshochs.

    Mit überdurchschnittlichen Aufschlägen gehandelt wurden vor allem Aave und der Meme-Coin Pepe. Aave verteuerte sich in den vergangenen 24 Stunden um knapp 10 Prozent, Pepe verbuchte Aufschläge von 5,2 Prozent. Insgesamt gewann der Markt für digitale Assets laut CoinMarketCap 1,6 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von 2,93 Billionen US-Dollar hinzu. Das zeigt wachsendes Investorenvertrauen auch in der Breite, nachdem der Marktwert im Sommer auf zeitweise nur wenig mehr als 2 Billionen US-Dollar abgerutscht war.

    Fazit: Kurzfristige Entspannung, aber Zweifel an der Nachhaltigkeit

    Trotz anhaltend hoher, am Donnerstag erneut gestiegener Ölpreise zeichnet sich vor dem Wochenende eine breite Erholung am Aktien- und Rohstoffmarkt sowie bei Kryptowährungen ab. Ursache hierfür sind vor allem fallende Anleiherenditen, nachdem es bei Schuldscheinen in den Tagen zuvor noch zu anhaltenden Verkäufen mit hoher Dynamik gekommen war.

    Das zeigt allerdings auch die Fragilität des gegenwärtigen Marktumfeldes. Kurzfristig mögen Aktien hohen Energiepreisen standhalten können, sobald diese aber zu weiter steigenden Anleiherenditen führen – etwa, weil sich Zweitrundeneffekte bei der Inflationsentwicklung bemerkbar machen – dürften Wertpapiere wieder unter Druck geraten.

    Die sich vor dem Wochenende abzeichnende Entspannung ist daher vorerst nur eine Momentaufnahme, bis sich ein dauerhafter Weg zu niedrigeren Energiepreisen abzeichnet. Das allerdings liegt aktuell in unberechenbaren Händen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    GIF Bild wiedergeben.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Spannungen zu erwarten USA entsenden dritten Flugzeugträger – Öl schießt hoch, Aktien trotzdem fester Vor dem Wochenende zeichnet sich am Aktienmarkt eine Entspannung ab, obwohl der Ölpreis weiter zugelegt hat. Hierfür sind fallende Renditen verantwortlich.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     