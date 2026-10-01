Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.10.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Paramount Skydance Corporations Registered (B)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,06 % zu Buche.

Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie ist bisher um -7,72 % auf 8,4340€ gefallen. Das sind -0,7060 € weniger als am letzten Handelstag. Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +3,51 % wieder ab und notiert heute bei 8,4340€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie damit um -3,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Paramount Skydance Corporations Registered (B) einen Rückgang von -20,17 %.

Während Paramount Skydance Corporations Registered (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %. Damit gehört Paramount Skydance Corporations Registered (B) heute zu den auffälligeren Werten.

Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,71 % 1 Monat -10,18 % 3 Monate +5,06 % 1 Jahr -43,23 %

Informationen zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie

Stand: 01.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,36 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Netflix und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Netflix notiert im Minus, mit -1,27 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -2,13 %. Comcast (A) legt um +0,37 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.