ID TECH und SFEY gehen eine Partnerschaft ein, um umfassende Zahlungslösungen für Self-Service- und unbeaufsichtigte Verkaufsstellen in Europa anzubieten

Die Partnerschaft verbindet das Portfolio an Zahlungshardware für unbeaufsichtigte Anwendungen von ID TECH mit der Zahlungsplattform und der Zertifizierungskompetenz von SFEY, um die Einführung in ganz Europa zu beschleunigen.

CYPRESS, Kalifornien / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / ID TECH, ein globaler Anbieter sicherer Zahlungslösungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit SFEY bekannt, um ein umfassendes Zahlungsangebot für den europäischen Markt für Self-Service-, unbeaufsichtigte und Verkehrsanwendungen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit vereint das branchenführende Portfolio von ID TECH an Zahlungshardware für unbeaufsichtigte Anwendungen mit dem dynamischen Zahlungsgateway und den Plattformfunktionen von SFEY und schafft so eine integrierte Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Einführung zu vereinfachen und die Markteinführungszeit für Systemintegratoren in ganz Europa zu verkürzen.

Gemeinsam werden die Unternehmen ein breites Spektrum an unbeaufsichtigten Anwendungen unterstützen, darunter Self-Service-, Kiosk- sowie Anwendungen im Verkehrsbereich, mit einem skalierbaren Zahlungsökosystem, das auf die sich wandelnden Marktanforderungen zugeschnitten ist.

Ein Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf der Unterstützung von Nahverkehrssystemen und Open-Loop-Zahlungsprogrammen im Nahverkehr, wobei die Funktionen der Zahlungsplattform von SFEY und dessen Zertifizierungskompetenz in Verbindung mit der für den Nahverkehr geeigneten Zahlungshardware von ID TECH zum Einsatz kommen. Die kombinierte Lösung soll Kunden dabei helfen, die zunehmende Komplexität der Zahlungsabwicklung im Nahverkehr zu bewältigen und gleichzeitig die breiteren Anforderungen des Marktes für unbeaufsichtigte Anwendungen zu erfüllen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit haben die Unternehmen erfolgreich EMV-Zertifizierungen mit Shift4 abgeschlossen und treiben weitere Zertifizierungen mit Zahlungspartnern wie Elavon aktiv voran; weitere sind geplant, um die regionale Abdeckung zu erweitern und Kunden in ganz Europa mehr Flexibilität zu bieten.

„Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau der Präsenz von ID TECH auf dem europäischen Markt für unbeaufsichtigte Zahlungssysteme dar“, sagte Justin Ning, Vice President of Sales bei ID TECH. „Durch die Kombination der bewährten Zahlungshardware von ID TECH mit der dynamischen Zahlungsplattform und den Zertifizierungskompetenzen von SFEY bieten wir eine integrierte Lösung, die die Komplexität reduziert und Systemintegratoren eine schnellere Bereitstellung ermöglicht.“