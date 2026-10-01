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    Merz im Rekordtief - Nur 10 Prozent zufrieden mit Kanzler

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz’ Zustimmung sinkt auf historischen Tiefstand
    • AfD bleibt bei 27 Prozent, Union fällt auf 20
    • Pistorius erreicht 50 Prozent Zufriedenheit
    Merz im Rekordtief - Nur 10 Prozent zufrieden mit Kanzler
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Für Bundeskanzler Friedrich Merz geht es im Stimmungstief weiter nach unten. Nur jeder Zehnte (10 Prozent) zeigt sich im ARD-"Deutschlandtrend" mit der Arbeit des CDU-Politikers zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist der niedrigste Wert für einen Kanzler in der Geschichte des "Deutschlandtrends" seit 1997, wie der WDR mitteilte. Fast neun von zehn Menschen (88 Prozent) äußern sich dagegen weniger oder gar nicht zufrieden. Anfang September hatte Merz noch bei 13 Prozent Zustimmung gefunden.

    Für den ARD-"Deutschlandtrend" befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch insgesamt 1.303 Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland - die Befragung ist repräsentativ.

    AfD bei 27 Prozent - Union bei 20 Prozent

    Auch für die Union liefert die Umfrage wenig Erfreuliches. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 20 Prozent - das ist ein Punkt weniger als Anfang September. Die AfD läge unverändert bei 27 Prozent. Die Grünen würden mit 16 Prozent vor der SPD mit 13 Prozent landen. Die Linke käme auf 11 Prozent, die FDP mit 4 Prozent nicht über die Fünf-Prozent-Hürde.

    Pistorius trotzt dem Stimmungstief

    Deutlich höhere Zufriedenheitswerte als der Kanzler erreicht Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Jeder Zweite (50 Prozent) ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist rund ein Drittel (34 Prozent) zufrieden, mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) gut ein Viertel (27 Prozent).

    Mit Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist jeder Fünfte zufrieden, mit Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) etwa jeder Sechste./scr/DP/nas







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