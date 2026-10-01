RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach der Präsentation des neuen KI-Modells Gemini 4 Argon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Argon schneide bei den üblichen Benchmark-Ergebnissen gut ab, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Durch die deutliche Erweiterung des Token-Limits könne Argon im Vergleich zu anderen Anbietern wettbewerbsfähiger agieren. Zudem seien bereits signifikante interne Speichereffizienzen durch eine spezialisiertere Codeerkennung erzielt worden, und die weiterentwickelten Spezialisierung im Bereich Codierung, Recht und Finanzen sei vielversprechend./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 302,3EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 425
Kursziel alt: 425
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 425
Kursziel alt: 425
Währung: USD
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