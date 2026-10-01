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    Kodi schließt 43 Filialen, 100 Standorte bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • 43 Filialen und Kodi-Zentrale werden geschlossen
    • Investoren übernehmen 100 Filialen, Marke bleibt
    • 265 Beschäftigte verlieren dadurch ihre Jobs
    Kodi schließt 43 Filialen, 100 Standorte bleiben
    Foto: BayWa AG

    OBERHAUSEN/HALLE AN DER SAALE (dpa-AFX) - Das Filialnetz des insolventen Haushaltswaren-Discounters Kodi wird stark ausgedünnt. Wie das Unternehmen mitteilte, werden 43 der zuletzt 144 Standorte sowie die Zentrale in Oberhausen geschlossen. Bislang hat Kodi knapp 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 265 wurde gekündigt. Eine Firma namens Kodi Retail GmbH, hinter der eine internationale Investorengruppe steht, übernimmt den Angaben zufolge 100 Filialen, bei denen die Marke Kodi bestehen bleibt. Für einen der Standorte sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

    Von der insolventen Firma Kodi Handels GmbH seien der Warenbestand und andere Vermögenswerte übernommen worden. Wie viel die Investoren bezahlt haben, wurde nicht bekannt. Zudem habe das Amtsgericht Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Kodi Handels GmbH eröffnet.

    Vor drei Wochen war bekanntgeworden, dass 19 Kodi-Geschäfte aufgegeben werden sollten. Die Zukunft von 56 Geschäften war noch offen. Nun wird klar, dass auch ein Teil von ihnen aufgegeben wird. Es sei bedauerlich, dass es für diese Standorte keine wirtschaftlich tragfähige Lösung gebe und dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, erklärte Fabian Grund, Geschäftsführer der Kodi Handels GmbH. Er freue sich aber sehr, dass die anderen Filialen erhalten bleiben und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive bekommen. Gut sei zudem, dass die Marke Kodi weitergeführt werde.

    Der Kodi-Generalbevollmächtigte und Rechtsanwalt Dirk Andres sprach von einer tragfähigen Lösung in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.

    Warum es abwärtsging

    Geschlossen werden Filialen etwa in Aachen, Ahaus, Emmerich, Erkelenz, Herzogenrath, Jülich, Tönisvorst und Würselen (alle NRW) - das sind Städte, wo es nur eine Filiale von Kodi gibt. In Düsseldorf bleiben acht von neun Standorten erhalten, in Duisburg fünf von acht, in Krefeld bleiben alle drei bestehen. In Köln werden vier von elf Filialen gestrichen und in Wuppertal vier von sechs.

    Dass Kodi in die Insolvenz geschlittert ist, lag Firmenangaben zufolge an der schwachen Konsumstimmung, der steigende Wettbewerbsdruck durch digitale Geschäftsmodelle, steigende Lohnnebenkosten, hohe Energiekosten und hohe Mietkosten.

    Der stationäre Einzelhandel ist unter Druck, Kodi ist kein Einzelfall. So traf es dieses Jahr schon die Deko-Kette Depot, das dahinterstehende Unternehmen stellte Ende September den Geschäftsbetrieb ein. Die Baumarktkette Hellweg und die Baywa Bau- & Gartenmärkte beantragten im Juni ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Die Unternehmen sollen abgewickelt und ihre Marken aufgegeben werden. Andere Händler übernehmen einen Teil der Filialen./wdw/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 2,54 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 19:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +136,69 %/+255,03 % bedeutet.





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