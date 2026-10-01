Marktgeflüster
Heute ist Seltsames passiert: Zinsen fallen und Aktien fallen..!
Interessanterweise haben sowohl die Zinsen als auch die Aktienmärkte heute neue Hochs erreicht, bevor es jeweils bergab ging. Warum ging es dann bergab?
Heute passiert Seltsames: die Zinsen fallen - und Aktien auch! Normalerweise (so in den letzten Wochen) sind Zinsen und Aktienmärkte negativ korreliert, aber interessanterweise haben sowohl die Zinsen als auch die Aktienmärkte heute neue Hochs erreicht, bevor es jeweils bergab ging. Warum ging es dann bergab? Die Zinsen fielen, obwohl die Preiskomponente im heutigen ISM Gewerbeindex extrem "heiß" waren. Und die Aktienmärkte schwach, obwohl gestern Micron wieder Wunder-Zahlen gemeldet hatte. Wenn Aktien und Zinsen gemeinsam fallen, ist das vielleicht eine Botschaft: es ist das böse "R-Wort", also Rezession! Haben wir also mit den jeweils neuen Hochs sowohl bei Zinsen als auch bei Aktien nun das Top gesehen?
Das Video "Heute ist Seltsames passiert: Zinsen fallen und Aktien fallen..!" sehen Sie hier..