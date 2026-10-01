Börsen Update
Börsen Update USA - 01.10. - US 30 schwach -0,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:32) bei 50.878,12 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: IBM +4,59 %, Salesforce +3,07 %, Nike (B) +2,32 %, Caterpillar +2,31 %, Sherwin-Williams -0,58 %
Flop-Werte: Walt Disney -2,40 %, Amgen -1,69 %, Johnson & Johnson -1,53 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:22) bei 30.521,80 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Synopsys +13,79 %, Lumentum Holdings +8,72 %, Cadence Design Systems +5,97 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,04 %, Teradyne +4,45 %
Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -3,95 %, AppLovin Registered (A) -2,79 %, Alphabet Registered (C) -2,18 %, Alphabet -2,18 %, Ferrovial -1,82 %
Der US 500 steht bei 7.662,86 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Accenture Registered (A) +18,52 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +13,88 %, Synopsys +13,79 %, Coherent +11,97 %, EPAM Systems +9,26 %
Flop-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) -6,80 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) -4,04 %, Danaher -2,92 %, AppLovin Registered (A) -2,79 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -2,74 %
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