PVA TePla Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die PVA TePla Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,80 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +3,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,82€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt PVA TePla trotz des heutigen Kurssprungs mit -26,16 % im Minus.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,89 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PVA TePla um +43,81 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,93 % 1 Monat +11,89 % 3 Monate -26,16 % 1 Jahr +20,23 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 01.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 759,07 Mio.EUR € wert.

Turbulenzen prägen den Handelstag: Während die meisten Indizes nachgeben, stechen einzelne Gewinner deutlich hervor – vor allem im Tech-Sektor und ausgewählten US-Werten.

EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 01.10.2026 / 17:30 CET/CEST Dissemination of a …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,18 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -1,43 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.