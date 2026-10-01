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    Gnabry führt DFB-Elf mit Neulingen Scherhant und Urbig an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gnabry führt beim Kapitänsdebüt zwei Neulinge an
    • Urbig und Scherhant stehen erstmals in der Startelf
    • Schlotterbeck fällt für Serbien und Griechenland aus
    SPORT - Gnabry führt DFB-Elf mit Neulingen Scherhant und Urbig an
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern-Profi Serge Gnabry führt bei seinem Kapitäns-Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft eine Startelf mit zwei Neulingen an. Neben Torwart Jonas Urbig bietet Bundestrainer Jürgen Klopp am Abend im Nations-League-Heimspiel gegen Serbien auch den Freiburger Außenstürmer Derry Scherhant von Anfang an auf. Die Youngster Lennart Karl und Saïd El Mala sitzen in der Allianz Arena zunächst auf der Ersatzbank.

    Die Offensiv-Reihe um Gnabry und Scherhant wird von Stürmer Nick Woltemade komplettiert. Das Dreier-Mittelfeld bilden die beiden Münchner Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof zusammen mit Florian Wirtz. Die Abwehrreihe besteht aus Philipp Treu, Waldemar Anton, Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt.

    Klopp muss kurzfristig den Ausfall von Nico Schlotterbeck verkraften. Der Dortmunder Abwehrspieler hatte sich beim Abschlusstraining eine Verletzung am rechten Fuß zugezogen und wird auch am Sonntag in Thessaloniki gegen Griechenland fehlen. Die DFB-Elf steht nach einem 1:1 gegen die Niederlande und der 0:1-Heimniederlage gegen die Griechen in der Nations League gegen die punktlosen Serben schon unter Druck./kbe/DP/nas






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