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    Ditto Named Identity Verification Product Leader by KuppingerCole

    Ditto has been recognised as a Product Leader in KuppingerCole’s 2026 Leadership Compass, spotlighting its end-to-end, high-assurance approach to modern identity verification.

    Ditto Named Identity Verification Product Leader by KuppingerCole
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Ditto was named a Product Leader in KuppingerCole Analysts’ 2026 Leadership Compass for Identity Verification.
    • The report assessed 26 identity verification vendors serving North American and European markets.
    • KuppingerCole highlighted Ditto Verify’s full-service approach, combining document checks, biometrics, liveness detection, and attribute verification.
    • Ditto’s platform can bind verified identity to multi-factor authentication and passkeys, carrying trust from onboarding into account recovery and later interactions.
    • Recognised strengths include flexible deployment—from on-premises to managed cloud—and no-code orchestration with risk-aware routing and configurable fallback paths.
    • Ditto says its Identity and Access Management platform secures over one billion devices, verifies over one billion identities, and authenticates billions of interactions.



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    Ditto Named Identity Verification Product Leader by KuppingerCole Ditto has been recognised as a Product Leader in KuppingerCole’s 2026 Leadership Compass, spotlighting its end-to-end, high-assurance approach to modern identity verification.
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