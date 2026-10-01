Alnylam Pharmaceuticals Aktie weiter auf Talfahrt - 01.10.2026

Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie ist bisher um -4,59 % auf 207,75€ gefallen. Das sind -10,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Alnylam Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 207,75€, mit einem Minus von -4,59 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Alnylam Pharmaceuticals damit auf -17,46 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auf Wochensicht hat die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit -4,11 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,54 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alnylam Pharmaceuticals -35,21 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +0,42 % im Plus-Minus-Bereich. Alnylam Pharmaceuticals entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,11 % 1 Monat +5,54 % 3 Monate -17,46 % 1 Jahr -43,66 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Stand: 01.10.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,89 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.