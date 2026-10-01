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    Putin schließt Nationalisierung westlicher Aktiva nicht aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin will Firmen bei besserer Lage zurückgeben
    • Putin plant keine Nationalisierung westlicher Firmen
    • Gegenreaktionen auf westliche Beschlagnahmen bleiben möglich
    Putin schließt Nationalisierung westlicher Aktiva nicht aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin will das zuletzt von ihm unter Fremdverwaltung gestellte Russland-Geschäft westlicher Handelskonzerne im Fall einer Besserung der Lage wieder an die Eigentümer übergeben. Es sei nicht geplant, diese Firmen zu nationalisieren, sagte Putin beim politischen Waldai-Diskussionsforum in Moskau vor internationalen Experten. Die Fremdverwaltung schaffe aber auch die Möglichkeit, "spiegelbildlich" auf den Raub von russischen Firmenaktiva im Westen zu reagieren, sagte er.

    Der Präsident hatte zuletzt die Töchter der Handelskonzerne Metro und Auchan und des Lebensmittelriesen Nestle unter Zwangsverwaltung gestellt. Er wies Vorwürfe, nach denen Russland die ausländischen Aktiva in sein Staatseigentum überführen wolle, als "Lüge" zurück. "Wir nehmen niemandem etwas weg, stehlen nicht und nationalisieren nicht", sagte Putin. "Wir wollen niemanden bestrafen", antwortete er einem Journalisten, der gefragt hatte, warum ausgerechnet Nestlé betroffen sei. Das Unternehmen blieb in Russland wie andere auch nach Beginn des von Putin befohlenen Angriffskrieges gegen die Ukraine aktiv.

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    Zugleich kritisierte Putin die Beschlagnahmung von russischem Staatsvermögen im Westen als "völlig unzulässig". Als ein Beispiel nannte er die Gazprom Germania GmbH in Deutschland, die nach Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 unter dem Namen Securing Energy for Europe GmbH verstaatlicht wurde./mau/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 80,04 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -7,62 %/+23,60 % bedeutet.





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