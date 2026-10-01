Putin schließt Nationalisierung westlicher Aktiva nicht aus
- Putin will Firmen bei besserer Lage zurückgeben
- Putin plant keine Nationalisierung westlicher Firmen
- Gegenreaktionen auf westliche Beschlagnahmen bleiben möglich
MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin will das zuletzt von ihm unter Fremdverwaltung gestellte Russland-Geschäft westlicher Handelskonzerne im Fall einer Besserung der Lage wieder an die Eigentümer übergeben. Es sei nicht geplant, diese Firmen zu nationalisieren, sagte Putin beim politischen Waldai-Diskussionsforum in Moskau vor internationalen Experten. Die Fremdverwaltung schaffe aber auch die Möglichkeit, "spiegelbildlich" auf den Raub von russischen Firmenaktiva im Westen zu reagieren, sagte er.
Der Präsident hatte zuletzt die Töchter der Handelskonzerne Metro und Auchan und des Lebensmittelriesen Nestle unter Zwangsverwaltung gestellt. Er wies Vorwürfe, nach denen Russland die ausländischen Aktiva in sein Staatseigentum überführen wolle, als "Lüge" zurück. "Wir nehmen niemandem etwas weg, stehlen nicht und nationalisieren nicht", sagte Putin. "Wir wollen niemanden bestrafen", antwortete er einem Journalisten, der gefragt hatte, warum ausgerechnet Nestlé betroffen sei. Das Unternehmen blieb in Russland wie andere auch nach Beginn des von Putin befohlenen Angriffskrieges gegen die Ukraine aktiv.
Zugleich kritisierte Putin die Beschlagnahmung von russischem Staatsvermögen im Westen als "völlig unzulässig". Als ein Beispiel nannte er die Gazprom Germania GmbH in Deutschland, die nach Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 unter dem Namen Securing Energy for Europe GmbH verstaatlicht wurde./mau/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 80,04 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -7,62 %/+23,60 % bedeutet.
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Ja, ohne dass ich irgendetwas unternommen oder zugestimmt habe.....
... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍