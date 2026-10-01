Transoft Solutions bringt InSTRATO auf den Markt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Transoft Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Verkehrsplanung und Lösungen für die Verkehrssicherheit, hat InSTRATO eingeführt, eine neue webbasierte Plattform für Verkehrsingenieure, Planer und Konstrukteure. Diese Plattform vereint spezialisierte Werkzeuge für die Verkehrsplanung mit neuen Möglichkeiten für Fachleute, ihre Arbeit zu teilen, Feedback einzuholen und während des gesamten Projektprozesses zusammenzuarbeiten.

Die Einführung läutet ein neues Kapitel für „AutoTURN Online“ ein, die webbasierte Lösung von Transoft zur Schleppkurvenanalyse. „AutoTURN Online“ wird nun innerhalb von InSTRATO verfügbar sein und weiterhin dieselbe bewährte Simulationstechnologie und dieselben Fahrzeugbibliotheken bereitstellen, auf die sich die Nutzer heute verlassen, während gleichzeitig der Zugang zu einem breiteren Spektrum an Funktionen für die Verkehrsplanung und Zusammenarbeit eröffnet wird.

„Seit 2018 hat AutoTURN Online mehr als 110.000 Fachleute dabei unterstützt, Schleppkurvenanalysen webbasiert durchzuführen und damit Planungsentscheidungen zu unterstützen, die beeinflussen, wie sich Menschen und Fahrzeuge in unserer Welt bewegen. Diese Wirkung treibt uns an, immer mehr zu leisten. Da Projekte zunehmend komplexer werden, wird die Zukunft der Verkehrsplanung davon abhängen, wie nahtlos Menschen, Technologie und Ideen zusammenwirken. InSTRATO bringt uns dieser Zukunft einen Schritt näher.“ – Steven Chan, VP der Transportation Business Unit bei Transoft Solutions.

Vom Entwurf zur Zusammenarbeit

Verkehrsprojekte umfassen mehr als nur die eigentliche Entwurfsarbeit. Während Projekte verschiedene Überprüfungs- und Iterationsphasen durchlaufen, müssen Fachleute Entwürfe austauschen, Rückmeldungen einholen, Änderungen koordinieren und Projektinformationen übersichtlich organisieren.

Indem Transoft weitere Aspekte des Verkehrsplanungsprozesses auf einer vernetzten Webplattform zusammenführt, unterstützt das Unternehmen Fachleute dabei, über einzelne Aufgaben hinauszugehen und während des gesamten Projektlebenszyklus enger zusammenzuarbeiten.

Die Kernwerkzeuge, auf die sich Anwender heute verlassen, bleiben unverändert, doch InSTRATO verändert die Art und Weise, wie Teams damit zusammenarbeiten. Mit der neuen Kollaborationsfunktion können Teams Entwürfe mit Kunden und Projektbeteiligten teilen, Feedback einholen und alle Beteiligten im Verlauf des Projekts auf dem Laufenden halten. Die Zusammenführung von Arbeit und Kommunikation trägt dazu bei, Abstimmungsschleifen zu reduzieren, Entwurfsprüfungen produktiver zu gestalten und Projekte voranzubringen.