Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang und mögliche weitere Rücksetzer bis 175 Dollar oder tiefer. Positiven Analystenempfehlungen und einem Kursziel von 290 Dollar stehen Software-, Zertifizierungs- und Sicherheitsprobleme der 737 Max 10 gegenüber. Der neue US-Verteidigungsauftrag gilt als Chance, zugleich wird Boeings Umsetzung und Kostenkontrolle skeptisch beurteilt.