Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 2
Performance 1M: -8,57 %
Performance 1M: -8,57 %
Boeing
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 3
Performance 1M: -7,56 %
Performance 1M: -7,56 %
? wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang und mögliche weitere Rücksetzer bis 175 Dollar oder tiefer. Positiven Analystenempfehlungen und einem Kursziel von 290 Dollar stehen Software-, Zertifizierungs- und Sicherheitsprobleme der 737 Max 10 gegenüber. Der neue US-Verteidigungsauftrag gilt als Chance, zugleich wird Boeings Umsetzung und Kostenkontrolle skeptisch beurteilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Boeing eingestellt.
Walt Disney
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 4
Performance 1M: +0,78 %
Performance 1M: +0,78 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 5
Performance 1M: +7,93 %
Performance 1M: +7,93 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte