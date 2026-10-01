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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,33 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,57 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    Boeing
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,56 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang und mögliche weitere Rücksetzer bis 175 Dollar oder tiefer. Positiven Analystenempfehlungen und einem Kursziel von 290 Dollar stehen Software-, Zertifizierungs- und Sicherheitsprobleme der 737 Max 10 gegenüber. Der neue US-Verteidigungsauftrag gilt als Chance, zugleich wird Boeings Umsetzung und Kostenkontrolle skeptisch beurteilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Boeing eingestellt.

    Walt Disney
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,78 %
    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,93 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US 30.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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