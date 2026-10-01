Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf steigende Bitcoin- und MSTR-Kurse im „goldenen Oktober“ sowie um Strategy als gehebeltes Bitcoin-Investment. Diskutiert werden der jüngste Bitcoin-Kauf, die Annäherung von STRC an 100 US-Dollar und deren Bedeutung für neue Bitcoin-Käufe. Bei MSTR gilt das geringe Premium derzeit als Bremse für weitere Kapitalbeschaffung. Auch Optionsverfall und Short-Positionen werden als mögliche Kurstreiber thematisiert.