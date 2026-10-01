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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,40 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +8,99 %
    Platz 2
    Performance 1M: +21,81 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,99 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +6,11 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,50 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,11 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -5,88 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,25 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,88 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +5,30 %
    Platz 5
    Performance 1M: +20,78 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf steigende Bitcoin- und MSTR-Kurse im „goldenen Oktober“ sowie um Strategy als gehebeltes Bitcoin-Investment. Diskutiert werden der jüngste Bitcoin-Kauf, die Annäherung von STRC an 100 US-Dollar und deren Bedeutung für neue Bitcoin-Käufe. Bei MSTR gilt das geringe Premium derzeit als Bremse für weitere Kapitalbeschaffung. Auch Optionsverfall und Short-Positionen werden als mögliche Kurstreiber thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: -15,63 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 7
    Performance 1M: +24,20 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +3,70 %
    Platz 8
    Performance 1M: +20,72 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,70 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 9
    Performance 1M: -23,32 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,63 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 11
    Performance 1M: +17,65 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 12
    Performance 1M: +15,85 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 13
    Performance 1M: -20,04 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Paychex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach Quartalsergebnissen, die trotz Umsatzwachstums hinter den Erwartungen zurückblieben; zudem wächst der Umsatz langsamer als im Vorjahr. UBS und Stifel senkten ihre Kursziele auf 115 bzw. 112 US-Dollar und blieben neutral beziehungsweise bei „Hold“. Bei einem Kurs von rund 104,49 Dollar sehen manche Analysen dennoch Unterbewertung und weiteres Kurspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Paychex eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,85 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Impulse für Palantir durch ein neues Pentagon-Projekt zur Kriegsführung. Einige halten die Bewertung angesichts der Marktstellung für gerechtfertigt, andere positionieren sich short. Bullische Beiträge erwarten zunächst den Ausbruch über 184 Euro und sehen 200 Euro als mögliches Kursziel; ein Kauf wurde bei 145,86 Euro genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 15
    Performance 1M: -10,97 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 16
    Performance 1M: +19,53 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 17
    Performance 1M: -8,20 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    PayPal
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 18
    Performance 1M: +2,03 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um PayPals schwankenden Kurs: Nach einem Sprung wegen Übernahmegerüchten gab die Aktie wieder nach. Einige sehen Potenzial durch Kostensenkungen, Aktienrückkäufe, eine niedrige Bewertung und die Meta-KI-Partnerschaft; andere erwarten weitere Schwäche. Charttechnisch werden Bodenbildung, Widerstände und ein möglicher Ausbruch nach oben diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 19
    Performance 1M: +18,23 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die verhaltene Kursreaktion trotz starker Zahlen und Ausblicke. Im Fokus stehen ein leichter Rückgang der Bruttomarge auf 86,3 %, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Speicherbedarfe durch KI, Autos und Robotik. Goldman hob das Kursziel auf 1.250 US-Dollar an, blieb aber neutral; andere sehen weiteres Potenzial. Einige Anleger bleiben investiert, nachdem der Kurs aus der Spanne von 800–900 Dollar gestiegen ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 20
    Performance 1M: -16,64 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,09 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 22
    Performance 1M: +5,14 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 23
    Performance 1M: -8,76 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 24
    Performance 1M: -11,03 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die zuletzt schwächere Kursentwicklung und das starke Kreditwachstum von MercadoLibre: Das Kreditportfolio stieg im zweiten Quartal um 75 % auf 16,4 Mrd. Dollar, während niedrige Ausfallquoten und neue Kreditkarten das Fintech-Geschäft stützen. IFRS9-Wertberichtigungen belasten den ausgewiesenen Gewinn zunächst; zugleich wird die Expansion im Onlinehandel als möglicher Wettbewerbsdruck thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber MercadoLibre eingestellt.

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