Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +8,99 %
Performance 1M: +21,81 %
Tagesperformance: +6,11 %
Performance 1M: +7,50 %
Tagesperformance: -5,88 %
Performance 1M: -1,25 %
Tagesperformance: +5,30 %
Performance 1M: +20,78 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,56 %
Performance 1M: -15,63 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: +24,20 %
Tagesperformance: +3,70 %
Performance 1M: +20,72 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: -23,32 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: -7,63 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +17,65 %
Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: +15,85 %
Tagesperformance: +3,25 %
Performance 1M: -20,04 %
? wallstreetONLINE-Community zu Paychex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: +2,85 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: -10,97 %
Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: +19,53 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: -8,20 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +2,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: +18,23 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -16,64 %
Tagesperformance: -2,32 %
Performance 1M: +5,09 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: +5,14 %
Tagesperformance: -2,23 %
Performance 1M: -8,76 %
Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: -11,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)
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