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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    167,09€
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    4,36
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    Blatt
    Short
    229,82€
    Basispreis
    1,46
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    × 13,62
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +18,23 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gute Geschäftszahlen und einen vermuteten charttechnischen Ausbruch bei Accenture. Ein Anleger bewertet seinen Einstieg vor rund drei Monaten als günstig, bedauert jedoch, nur wenige Aktien gekauft zu haben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Accenture Registered (A) eingestellt.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +13,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: -47,34 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,64 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +13,40 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,70 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,40 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +11,66 %
    Platz 4
    Performance 1M: +8,96 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,66 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +8,63 %
    Platz 5
    Performance 1M: +3,29 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,63 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +8,42 %
    Platz 6
    Performance 1M: -13,70 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,42 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +8,41 %
    Platz 7
    Performance 1M: +21,81 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,41 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -8,21 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,31 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,21 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +8,12 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,68 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,12 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +7,82 %
    Platz 10
    Performance 1M: -5,16 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,82 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: +6,81 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,30 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,81 %.

    PTC
    Tagesperformance: +6,48 %
    Platz 12
    Performance 1M: -7,49 %
    Chart PTC
    ISIN: US69370C1009
    WKN: A1H9GN
    Die PTC Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,48 %.

    McKesson
    Tagesperformance: +6,38 %
    Platz 13
    Performance 1M: +7,21 %
    Chart McKesson
    ISIN: US58155Q1031
    WKN: 893953
    Die McKesson Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,38 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +6,19 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,50 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,19 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +5,76 %
    Platz 15
    Performance 1M: +10,92 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,76 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,66 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,15 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: +5,19 %
    Platz 18
    Performance 1M: +20,75 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,19 %.

    Corning
    Tagesperformance: +5,07 %
    Platz 19
    Performance 1M: +10,59 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,07 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: +5,01 %
    Platz 20
    Performance 1M: -5,19 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,01 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 21
    Performance 1M: -15,63 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    McCormick
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 22
    Performance 1M: -15,20 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Danaher
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 23
    Performance 1M: +8,82 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 24
    Performance 1M: +31,77 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    Kimberly-Clark
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 25
    Performance 1M: -10,69 %
    Chart Kimberly-Clark
    ISIN: US4943681035
    WKN: 855178
    Die Kimberly-Clark Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Las Vegas Sands
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 26
    Performance 1M: -14,06 %
    Chart Las Vegas Sands
    ISIN: US5178341070
    WKN: A0B8S2
    Die Las Vegas Sands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    Weyerhaeuser
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 27
    Performance 1M: -18,68 %
    Chart Weyerhaeuser
    ISIN: US9621661043
    WKN: 854357
    Die Weyerhaeuser Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    Conagra Brands
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 28
    Performance 1M: -16,91 %
    Chart Conagra Brands
    ISIN: US2058871029
    WKN: 861259
    Die Conagra Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um starke Q1-Zahlen: bereinigtes EPS von 0,41 US-Dollar über Konsens, Umsatz nahe Erwartungen und rund 3 % vorbörsliches Kursplus. Im Fokus stehen zugleich der bestätigte, aber rückläufige Umsatz-Ausblick, Zielverschuldung von etwa 4x, Margen sowie die halbierte Dividende. RBC sieht 14 US-Dollar Kursziel; die Aktie lag zuvor rund 15 % unter Vorjahr.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Conagra Brands eingestellt.

    Walt Disney
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 29
    Performance 1M: +0,78 %
    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 30
    Performance 1M: +5,09 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 31
    Performance 1M: +5,14 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Wynn Resorts
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 32
    Performance 1M: -10,70 %
    Chart Wynn Resorts
    ISIN: US9831341071
    WKN: 663244
    Die Wynn Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Incyte
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 33
    Performance 1M: +0,97 %
    Chart Incyte
    ISIN: US45337C1027
    WKN: 896133
    Die Incyte Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 34
    Performance 1M: -3,21 %
    Chart TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    ISIN: US87256C1018
    WKN: A3ET9E
    Die TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    Thermo Fisher Scientific
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 35
    Performance 1M: +13,37 %
    Chart Thermo Fisher Scientific
    ISIN: US8835561023
    WKN: 857209
    Die Thermo Fisher Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 36
    Performance 1M: -8,76 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    Fox Registered (B)
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 37
    Performance 1M: -7,25 %
    Chart Fox Registered (B)
    ISIN: US35137L2043
    WKN: A2PF3T
    Die Fox Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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