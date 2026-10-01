Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gute Geschäftszahlen und einen vermuteten charttechnischen Ausbruch bei Accenture. Ein Anleger bewertet seinen Einstieg vor rund drei Monaten als günstig, bedauert jedoch, nur wenige Aktien gekauft zu haben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Accenture Registered (A) eingestellt.
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +13,64 %
Tagesperformance: +13,64 %
Platz 2
Performance 1M: -47,34 %
Performance 1M: -47,34 %
Synopsys
Tagesperformance: +13,40 %
Tagesperformance: +13,40 %
Platz 3
Performance 1M: +16,70 %
Performance 1M: +16,70 %
Coherent
Tagesperformance: +11,66 %
Tagesperformance: +11,66 %
Platz 4
Performance 1M: +8,96 %
Performance 1M: +8,96 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +8,63 %
Tagesperformance: +8,63 %
Platz 5
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +8,42 %
Tagesperformance: +8,42 %
Platz 6
Performance 1M: -13,70 %
Performance 1M: -13,70 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +8,41 %
Tagesperformance: +8,41 %
Platz 7
Performance 1M: +21,81 %
Performance 1M: +21,81 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -8,21 %
Tagesperformance: -8,21 %
Platz 8
Performance 1M: -11,31 %
Performance 1M: -11,31 %
CIENA
Tagesperformance: +8,12 %
Tagesperformance: +8,12 %
Platz 9
Performance 1M: +2,68 %
Performance 1M: +2,68 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +7,82 %
Tagesperformance: +7,82 %
Platz 10
Performance 1M: -5,16 %
Performance 1M: -5,16 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +6,81 %
Tagesperformance: +6,81 %
Platz 11
Performance 1M: +7,30 %
Performance 1M: +7,30 %
PTC
Tagesperformance: +6,48 %
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 12
Performance 1M: -7,49 %
Performance 1M: -7,49 %
McKesson
Tagesperformance: +6,38 %
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 13
Performance 1M: +7,21 %
Performance 1M: +7,21 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 14
Performance 1M: +7,50 %
Performance 1M: +7,50 %
Valero Energy
Tagesperformance: +5,76 %
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 15
Performance 1M: +10,92 %
Performance 1M: +10,92 %
Gartner
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 16
Performance 1M: +5,66 %
Performance 1M: +5,66 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,32 %
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 17
Performance 1M: -3,15 %
Performance 1M: -3,15 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 18
Performance 1M: +20,75 %
Performance 1M: +20,75 %
Corning
Tagesperformance: +5,07 %
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 19
Performance 1M: +10,59 %
Performance 1M: +10,59 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 20
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 21
Performance 1M: -15,63 %
Performance 1M: -15,63 %
McCormick
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 22
Performance 1M: -15,20 %
Performance 1M: -15,20 %
Danaher
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 23
Performance 1M: +8,82 %
Performance 1M: +8,82 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 24
Performance 1M: +31,77 %
Performance 1M: +31,77 %
Kimberly-Clark
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 25
Performance 1M: -10,69 %
Performance 1M: -10,69 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 26
Performance 1M: -14,06 %
Performance 1M: -14,06 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 27
Performance 1M: -18,68 %
Performance 1M: -18,68 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 28
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
? wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um starke Q1-Zahlen: bereinigtes EPS von 0,41 US-Dollar über Konsens, Umsatz nahe Erwartungen und rund 3 % vorbörsliches Kursplus. Im Fokus stehen zugleich der bestätigte, aber rückläufige Umsatz-Ausblick, Zielverschuldung von etwa 4x, Margen sowie die halbierte Dividende. RBC sieht 14 US-Dollar Kursziel; die Aktie lag zuvor rund 15 % unter Vorjahr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Conagra Brands eingestellt.
Walt Disney
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 29
Performance 1M: +0,78 %
Performance 1M: +0,78 %
Alphabet
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 30
Performance 1M: +5,09 %
Performance 1M: +5,09 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 31
Performance 1M: +5,14 %
Performance 1M: +5,14 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 32
Performance 1M: -10,70 %
Performance 1M: -10,70 %
Incyte
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 33
Performance 1M: +0,97 %
Performance 1M: +0,97 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 34
Performance 1M: -3,21 %
Performance 1M: -3,21 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 35
Performance 1M: +13,37 %
Performance 1M: +13,37 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 36
Performance 1M: -8,76 %
Performance 1M: -8,76 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 37
Performance 1M: -7,25 %
Performance 1M: -7,25 %
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