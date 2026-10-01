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    Fresenius schließt die Übernahme von mAbxience ab und schafft damit eine stärkere Plattform für den künftigen Ausbau des Portfolios

    Fresenius schließt die Übernahme von mAbxience ab und schafft damit eine stärkere Plattform für den künftigen Ausbau des Portfolios
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Transaktion baut auf der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Fresenius und mAbxience auf, die im Jahr 2022 begründet wurde.
    • Die vollständige Eigentümerschaft schafft eine solidere Grundlage für die Verbesserung der Qualität und der Versorgungssicherheit und fördert gleichzeitig künftige Innovationen sowie einen breiteren Zugang der Patienten zu hochwertigen Biosimilars.
    • mAbxience wird seine bestehenden Kunden weiterhin unterstützen und setzt sich nach wie vor voll und ganz für die Aufrechterhaltung der Qualität und der zuverlässigen Versorgung mit seinen Biosimilars ein.

    MADRID, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience gab heute bekannt, dass die Fresenius SE & Co. KGaA die verbleibenden 45 % an mAbxience von Insud Pharma erworben hat. Damit wird die erfolgreiche Partnerschaft fortgesetzt, die zwischen den beiden Unternehmen im Jahr 2022 begründet wurde, und es wird der Beginn einer neuen Wachstumsphase für das Unternehmen eingeläutet.

    Fresenius completes acquisition of mAbxience, creating a stronger platform for future portfolio expansion

    Fresenius hat im August 2022 eine Mehrheitsbeteiligung von 55 % an mAbxience erworben und konsolidiert das Unternehmen seitdem. Das vollständige Eigentumsrecht vervollständigt diese Struktur: Die Biosimilar-Plattform von mAbxience befindet sich nun vollständig im Besitz des Biopharma-Geschäftsbereichs von Fresenius Kabi, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Vermarktung abdeckt.

    Die Übernahme baut auf einer erfolgreichen Partnerschaft auf, die bereits wichtige Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, Technologietransfer und Zulassung erreicht hat. Diese Zusammenarbeit hat zum Ausbau der Produktionskapazitäten, zur Weiterentwicklung der Technologietransferprogramme und zur Stärkung der Position von mAbxience als globales biopharmazeutisches Unternehmen beigetragen. Die Zusammenführung der Unternehmen unter gemeinsamer vollständiger Eigentümerschaft schafft eine stärkere Plattform zur Verbesserung der Qualität und der Versorgungssicherheit und fördert gleichzeitig zukünftige Innovationen sowie einen breiteren Zugang der Patienten zu hochwertigen Biosimilars – und dies zu einer Zeit, in der eine große Welle von Biologika ihren Exklusivitätsschutz verliert.

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