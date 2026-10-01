DUBAI, UAE, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform anbietet, gab heute bekannt, dass es den IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit nach Dubai in die Vereinigte Arabische Emirate bringt, wo am 21. Oktober 2026 im Dubai Knowledge Park eine Präsentation stattfinden wird. Das eintägige Programm bringt Führungskräfte aus den Bereichen IT und Sicherheit zusammen, um die Prioritäten in den Bereichen Endgerätesicherheit, Ausfallsicherheit und Bereitstellung von Arbeitsumgebungen zu erörtern, die die Unternehmensstrategie in der gesamten Region prägen.

Die Veranstaltung bringt Kunden, Partner und führende Vertreter der Branche zusammen, um die Endgerätesicherheit, die Ausfallsicherheit und die Bereitstellung sicherer Arbeitsumgebungen voranzutreiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Veranstaltung in Dubai ist eine Fortsetzung der IGEL-Flaggschiff-Reihe Now & Next, die bereits Anfang dieses Jahres als Roadshow durch fünf europäische Städte sowie mit Veranstaltungen in Australien und den Vereinigten Staaten stattfand. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Unternehmen im gesamten Nahen Osten ihre Investitionen in künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und digitale Erlebnisse erhöhen und damit die Technologieumgebungen erweitern, die sie verwalten und absichern müssen.

Laut dem Cybersicherheitsrat der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate ist das Land täglich mit mehr als 90.000 bis 200.000 Angriffsversuchen konfrontiert, was den Sicherheitsdruck verdeutlicht, der mit dem raschen digitalen Wandel in der Region einhergeht. Da diese Umgebungen zunehmend dezentralisiert und miteinander vernetzt sind, legen Unternehmen größeren Wert darauf, ihre Cyber-Resilienz zu stärken und die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig weiterhin innovativ sind.

„Das Feedback unserer Kunden ist eindeutig: Unternehmen wünschen sich eine bessere Kontrolle am Endgerät, eine höhere Ausfallsicherheit bei Störungen sowie einen praktikablen Weg, um sowohl bestehende als auch neue Arbeitsmodelle zu unterstützen", sagte Klaus Oestermann, CEO von IGEL. „Die Now & Next Summit Roadshow soll diese Gespräche gemeinsam mit den Kunden und Partnern aus dem Ökosystem näher an den jeweiligen Standort bringen und dabei helfen, die nächste Phase der Endpunkt-Strategie zu definieren."