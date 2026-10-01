Verbio Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.10.2026

Mit einer Performance von -4,02 % musste die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Verbio Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,75€, mit einem Minus von -4,02 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Verbio damit auf -6,60 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +31,84 % erlebt.

Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,55 %. Damit gehört Verbio heute zu den auffälligeren Werten.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,87 % 1 Monat -15,05 % 3 Monate -6,60 % 1 Jahr +162,55 %

? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach der Prognose 2026/27 von 210–250 Mio. Euro, die als enttäuschend bewertet wird. Für Kurse über 30 Euro erwarten Anleger eine deutliche Prognoseübererfüllung, möglicherweise ab Q1 am 12. November. Technisch werden ein überverkaufter RSI und ein mögliches Januar-Verlaufshoch als Unterstützung genannt. Zudem stehen Biomethan in Polen und die Indien-Expansion im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd.EUR € wert.

Turbulenzen prägen den Handelstag: Während die meisten Indizes nachgeben, stechen einzelne Gewinner deutlich hervor – vor allem im Tech-Sektor und ausgewählten US-Werten.

Top- und Flop-Aktien am 01.10.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %.

Verbio Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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