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    JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 137,00 auf 132,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis möglicherweise stärker von den Preisen als von den Absatzmengen bestimmt worden sei, bleibe das Management des Baustoffkonzerns zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte und der Erzielung eines leicht positiven Preis-Kosten-Verhältnisses für 2026, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Expertin schätzte derweil die Entwicklung der Absatzmengen verhaltener ein und rechnet jetzt auch mit höheren Abschreibungen als zuvor./rob/la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 66,35EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 132,60
    Kursziel alt: 137
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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    JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 137,00 auf 132,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis möglicherweise stärker …
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