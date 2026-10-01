JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 137,00 auf 132,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis möglicherweise stärker von den Preisen als von den Absatzmengen bestimmt worden sei, bleibe das Management des Baustoffkonzerns zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte und der Erzielung eines leicht positiven Preis-Kosten-Verhältnisses für 2026, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Expertin schätzte derweil die Entwicklung der Absatzmengen verhaltener ein und rechnet jetzt auch mit höheren Abschreibungen als zuvor./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 66,35EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132,60

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

